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12 ألف موسيقي يعزفون لإدخال فنزويلا «غينيس»


تسعى فنزويلا لتحطيم الرقم القياسي العالمي لأكبر أوركسترا بأكثر من 12 ألف موسيقي، قدموا مقطوعة كلاسيكية كاملة، في محاولة لتجاوز الرقم الحالي المسجل باسم أوركسترا روسية مؤلفة من أكثر من 8 آلاف عازف في سان بطرسبورغ. الموسيقيون، بالقمصان البيضاء، عزفوا «المسيرة السلافية» لتشايكوفسكي لمدة 10 دقائق، بقيادة أندريس ديفيد أسكانيو أبرو، ابن شقيق الموسيقي الراحل المشهور خوسيه أنطونيو أبرو، في حفل موسيقي أقيم في ساحة الأكاديمية العسكرية في كاراكاس. موسوعة غينيس للأرقام القياسية ستعلن النتائج في الأيام العشرة القادمة.


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