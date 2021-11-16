المطيري: العنف ضد المرأة سلوك مشين في المجتمعات العربية

أول النهار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان السفير طلال المطيري أمس الاثنين أن العنف ضد المرأة يمثل سلوكا مشينا في المجتمعات العربية «خاصة أنه يخالف مبادئ الشريعة الاسلامية وكذلك المبادئ الاخلاقية».

جاء ذلك في كلمة افتتاحية للسفير المطيري لدى ترؤسه اجتماع (فريق العمل مفتوح العضوية) المنبثق عن اللجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان التابعة لجامعة الدول العربية والمخصص لمراجعة (مشروع الاعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة).

وأعرب عن تطلعه للوصول الى صيغة يتوافق عليها الجميع «على اعتبار أن القضية تمثل محورا رئيسا يرتبط بحقوق الانسان» مؤكدا تقديره لكل الدول الأعضاء لدعمها لمكانة المرأة في المجتمع.

ورأى أن «الاجتماع يمثل اهتماما راسخا بالقيم الرفيعة التي تكفل حقوق الانسان وحرياته وتعزيزا لقيم التسامح التي تمثل محورا مهما في المجتمعات الحديثة».

واشار المطيري الى ان الكويت كانت تقدمت بمقترح لاصدار اعلان عربي حول (مناهضة العنف الأسري) خلال أعمال الدورة الاخيرة للجنة العربية الدائمة لحقوق الانسان نهاية شهر اغسطس الماضي.

ومن جانبها أعربت الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبوغزالة عن التقدير للجهود المبذولة في الدول الأعضاء تشريعيا ومؤسسيا وممارسة لتمكين المرأة.

التمييز الإيجابي

وأشارت في كلمة مماثلة الى ان ذلك يأتي «في ظل التمييز الايجابي الذي أقرته الشريعة الاسلامية والشرائع السماوية الأخرى والتشريعات والمواثيق الاقليمية والدولية النافذة لصالح المرأة».

