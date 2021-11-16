«الوطني لحقوق الإنسان» عقد «تدريبية» لمنتسبيه

أول النهار

عقد الديوان الوطني لحقوق الانسان بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية دورة تدريبية لمنتسبيه تهدف الى التعريف بقانون حق الاطلاع على المعلومات 2020/12 وذلك في اطار سعي الديوان لرفع قدرات كوادره العاملة في مجال حقوق الانسان.

واستعرضت المستشار اسراء المعتوق خلال الدورة التدريبية التي عقدت صباح أمس نصوص القانون ومواده وتطبيقاته التي تهدف الى تنظيم حرية تداول المعلومات وارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات والاجراءات الادارية ما يعزز حق المواطن والموظف في اشراكه بالمعلومات مالم تكن هنالك دواع لاخفائها فصلها القانون استثناء في مواده وذلك بهدف الحفاظ على مصالح اساسية يعيقها النشر مؤكدة ضرورة التزام الجهات العامة بالكشف عن المعلومة بالتوقيت والكيفية المنصوص عليها بالقانون.

وأكد الديوان الوطني لحقوق الانسان إيلاءه اهمية كبيرة لحق الاطلاع على المعلومات تنفيذا للالتزامات الدولية لكونه حقاً اساسياً وطبيعياً بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 59 لعام 1946 وتم تأكيد هذا الحق في كل من الاعلان العام لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وجاء تشريع قانون حق الاطلاع على المعلومات الذي اصدر حديثا بمثابة التزام تشريعي يخضع كل الجهات المعنية لمبدأ الشفافية مايجعل حق الاطلاع على المعلومات هو الاصل والحق، وامتناعه هو الاستثناء مع منح الادارة المعنية سلطة تقديرية مقيدة بضوابط محددة لا مطلقة.

