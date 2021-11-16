قوة الإطفاء شاركت بتمرين «وطن» في قطر

أول النهار

تشارك قوة الاطفاء العام الكويتية بعدد من زوارق الاطفاء والانقاذ البحري في تمرين (وطن) المقام في دولة قطر الشقيقة الاسبوع الحالي تجسيدا لروح التعاون والتنسيق المشترك بين قوة الاطفاء العام ووزارة الداخلية في قطر.

وقال رئيس قسم العلاقات الخارجية والمراسم المقدم عبدالله محمود غريب ان هذه المشاركة تهدف الى تبادل الخبرات بين قوة الإطفاء العام الكويتية ووزارة الداخلية القطرية لتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف ان المشاركة الكويتية ستتثمل في زوارق من إدارة الإطفاء والإنقاذ البحري مع عناصرها وتجهيزاتها الكاملة، وسيحاكي التمرين الذي بدأت فعالياته أمس ويستمر لمدة ثلاثة أيام أعمالا مشتركة بين الجهات الأمنية والعسكرية وغيرها من الجهات المشاركة من دول عدة والتي يصل عددها إلى 28 جهة من 13 دولة.

