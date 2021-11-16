صباح المحمد: يجمعنا وبريطانيا تاريخ عريق وعلاقات صداقة راسخة

أول النهار

أحيت السفارة البريطانية في الكويت ذكرى افراد القوات البريطانية المسلحة الذين توفوا اثناء الخدمة في الدفاع عن بلادهم في الحربين العالميتين الأولى والثانية وكذلك اثناء بعثات حفظ السلام وتحرير الكويت وفي افغانستان والعراق.

وقالت السفيرة البريطانية لدى الكويت بيلندا لويس لـ (كونا) خلال المناسبة التي حضرها الشيخ صباح محمد الصباح ممثل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع: ان الحكومة البريطانية حريصة على احياء ذكرى الذين قاتلوا وضحوا في سبيل بريطانيا تقديرا لدورهم المهم ولأسرهم.

واضافت انه «في يوم احياء الذكرى غايتنا هي أن نحيي ذكرى كل الذين قتلوا او اصيبوا باصابات بالغة غيرت مسار حياتهم بسبب الاشتباكات وليس لتمجيد الحروب او النصر بل لنتذكر الكلفة البشرية بسبب الاشتباكات المسلحة».

وقام القسيس مايكل من كنيسة بولس الأنجليكية بقراءة الصلاة على ارواح الذين ماتوا في سبيل بريطانيا ومن ثم استمع الحضور لآيات من القرآن الكريم.

وقال ممثل نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد الجابر الشيخ صباح محمد الصباح في الحفل «نشارك اليوم أصدقاءنا البريطانيين في يوم الذكرى تكريما للضحايا الذين سقطوا في النزاعات المسلحة إذ يجمعنا تاريخ عريق وعلاقة راسخة من الصداقة تمتد لأكثر من 120 عاما.

وجدد الشيخ صباح المحمد التقدير والامتنان للمملكة المتحدة حكومة وشعبا على دورها في التحالف الدولي لتحرير الكويت وبطولة الجنود البريطانيين الذين سقطوا من أجل تحرير الكويت من براثن الغزو الغاشم.

وشارك في الحفل العديد من السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية ورؤساء البعثات العسكرية الأجنبية في مراسم الذكرى حيث قاموا بوضع الورود الحمراء امام النصب التذكاري للجنود.

