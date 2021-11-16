أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض اختصاصات صاحب السمو

الأولى

أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله صدور أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لصاحب السمو أمير البلاد وبصفة مؤقتة. من جانب آخر، أوضح رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت

د. إبراهيم الحمود، أن العفو الأميري من الحقوق الدستورية الخاصة التي كفلها الدستور لسمو الأمير.

وافاد بانه مسألة سياسية مجردة عن سببها ومرسومة لا يحتاج لتسبيب، ولا يخضع للرقابة من أي جهة كانت سياسية أم قضائية بحسبانه من أعمال السيادة وهذا هو المنصوص عليه والمعمول به في كل دول العالم. واضاف: لا

شك في أن سمو الأمير يستعمل العفو تقديراً منه للمصلحة العليا للبلاد ناشداً التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وهما الحصنان الحصينان لاستمرار أي دولة وديمومة أي مجتمع. وذكر الحمود ان الملفات المقبلة تتطلب تضافر الجهود وشحذ الهمم، مشيرا الى ان التعليم والارتقاء بأدواته ومؤسساته أولوية كما ان تحفيز الشباب والاهتمام بهم وتوفير فرص العمل مسؤولية مجتمعية تتطلب تحسين الأداء المؤسسي من خلال دعم المهارات الفردية وخلق روح التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية بصرف النظر عن الاختلافات الأيديولوجية في المفاهيم الفكرية وبعيداً عن الانتماءات الفئوية والطائفية والقبلية.

وأكد أن الأمن الوطني يتحقق بازدهار الخدمات العامة وتحسين الأجور والرواتب والاهتمام بالمتقاعدين وتكريمهم لقاء ما بذلوه من جهد واجتهاد في حياتهم المهنية والوظيفية.