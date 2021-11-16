عودة النواب السابقون المعفى عنهم

الأولى

عاد النواب السابقون المعفى عنهم د. جمعان الحربش وسالم النملان ومبارك الوعلان الى البلاد امس، على اثر المكرمة الاميرية على أن يعود مسلم البراك ومن معه من الشباب المعفى عنهم غدا الاربعاء وسط ممارسة ضغوط لاقناع فيصل المسلم بالاستفادة من العفو الأميري.

وقال الحربش بعد وصوله إلى البلاد: «وصلنا مطار الكويت بحمد الله وجرى استقبالنا من قبل رجال الأمن وتم نقلنا إلى مبنى الجوازات في مطار الشيخ سعد وتم ختم جوازاتنا دون أن يطلب منا أي إجراء تنفيذي آخر. ‏وقال الوعلان: إلى احلى بلد واغلى تراب واعظم شعب، كاشفا في لقاء متلفز عن وجود مساعٍ لعودة مستقبلهم السياسي اما بخفض مدة رد الاعتبار الى سنة وإما صدور العفو الشامل لاسقاط الجرم نهائيا وتبعاته عنهم. بدوره قال النملان: «الحمدلله من قبل ومن بعد، إلى اغلى واحلى بلد الى الكويت الحبيبة راجعين للاهل والاحباب والاوفياء».

