«المشروعات السياحية».. «خراب متواصل»

الأولى

لا يزال مسلسل التدليس على أبناء الكويت مستمراً، ففي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير الجهات الرقابية وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة لشركة المشروعات السياحية، تصر جهات حكومية على أن الشركة بريئة من تلك المخالفات براءة الذئب من دم ابن يعقوب وأنها تستهدف تطوير القطاع السياحي والترفيهي في الكويت! (طالع ص06)

وفي رسائل نيابية وشعبية غاضبة وجهها مواطنون ونواب الى شركة المشروعات السياحية ورئيسها التنفيذي، عبر تويتر حول أداء الشركة المتردي، والذي يزداد سوءاً يوماً بعد آخر، وجَّه رئيس لجنة حماية الأموال العامة النائب في مجلس الأمة د.عبد الله الطريجي رسالة إلى وزير المالية عبر تويتر أشار من خلالها إلى أن بداية انقاذ الشركة ومرافقها وإعادة الحياة لها تتمثل في إقالة رئيسها التنفيذي، فالمصلحة العامة لا تحتمل مزيداً من التأخير!.

وشارك النائب الطريجي استياء عدد كبير من المغردين، حيث أشاروا إلى أن الرئيس التنفيذي سعيد بغلق المدينة الترفيهية، موضحين أن القادم أسوأ في ظل تلك الإدارة التي أهدرت نصف مليار دينار من المال العام بسبب استغلال مستثمرين لمساحات غير مرخصة في مواقعها، كما أن الشركة وقعت عقوداً استشارية بقيمة 14 مليوناً ولم تنجز سوى 1 % فقط من مشاريعها، كما أهدرت الشركة أكثر من 654 ألف دينار في مشروع VIP Terminal الذي لم يتم إنجازه وتخارجت منه بعد سنوات من الدراسات والاستشارات غير المجدية وغير المبررة.

وعلق المغردون على تقرير ديوان المحاسبة حول أداء الشركة بالقول: ابتسم فإنها خرابة!.

وأوضحت مصادر موثوقة لـالنهار أن مسلسل الخراب في الشركة يتواصل، مع استمرار الأداء السيئ للإدارة، متسائلين: أين المشروعات السياحية من تطور صناعة الترفيه في الدول المجاورة؟ ومن أين تنفذ الشركة مشروعاتها وزيادة رأسمالها بات في خبر كان؟.