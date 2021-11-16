مليار دينار سيولة من «الوقود البيئي»

الأولى

كشفت مصادر لـالنهار، عن أن اجمالي ما تم انفاقه على الاقتصاد المحلي من مشروع الوقود البيئي تجاوز حاجز المليار دينار بنهاية اغسطس الماضي. وبينت ان المليار دينار تم انفاقها على عقود المقاولين المحليين، ما أسهم في تعزيز انتعاشة الأسواق. وأفادت المصادر بأن اجمالي ما تم صرفه فعلياً على المشروع حتى نهاية اغسطس الماضي بلغ 4.518 مليارات دينار حتى الآن، نصيب المكون المحلي منها 23.4 %. وأشارت الى ان كلفة المشروع الاجمالي تصل الى 4.6 مليارات دينار بما يعادل 15 مليار دولار. ولفتت الى ان الكويت ماضية في اتمام المشروع بشكل نهائي على الرغم من التداعيات الكبيرة لأزمة السيولة التي تواجهها الكويت منذ عامين تقريباً.

وافادت بان مشروع الوقود البيئي يسهم في تحقيق التوجه الاستراتيجي لمؤسسة البترول بالوصول الى تكرير 1.6 مليون برميل عام 2025 بأعلى مستوى تحويلي بتعظيم تصريف النفوط الكويتية الثقيلة في مصافي شركة البترول الوطنية وتلبية الاحتياجات المحلية من الطاقة.، حيث ستصل الطاقة التكريرية الاجمالية الى 800 ألف برميل يومياً لمصفاتي الأحمدي وميناء عبدالله من خلال تنفيذ المشروع العملاق بواقع 454 ألف برميل لمصفاة ميناء عبدالله و346 ألف برميل لمصفاة الأحمدي.