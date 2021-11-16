اعترافات الجبوري.. «داعش» امتلك مليارات الدولارات وأطناناً من الذهب

الأولى

بغداد - الوكالات: كشفت اعترافات نائب زعيم تنظيم «داعش» سامي الجبوري، مزيدا من الخبايا عن هيكل التنظيم الإرهابي التكفيري إبان سيطرته على مناطق واسعة في سورية والعراق بين عامي 2014 - 2018....(طالع ص 14).

وتولى الجبوري الذي اعلن العراق اعتقاله منذ عدة اسابيع وهو عراقي الجنسية، مهام عدة داخل «داعش» مثل «ديوان المال» و«مسؤول المشتقات النفطية» و«توزيع المكافآت» و«شؤون المفخخات».

وأكد الجبوري الذي يعرف باسم «حجي حامد» أو «أبو آسيا» داخل صفوف «داعش» ان منصب «والي الركاز» من أهم المواقع التي تسلمها في قيادة «داعش» وهو منصب بمثابة وزير النفط.

وقال في اعترافاته «كان النفط يُهرب الى الخارج وجزء يُباع في السوق السوداء ضمن الأراضي المسيطر عليها في سورية بـ(180 دولارا) للطن الواحد، حيث وصلت واردات التنظيم خلال سنتي عملي في الركاز لما يزيد عن مليار وربع المليار دولار سنويا». وتولى الجبوري في 2016 مسؤولية «ديوان بيت المال» وكان حينها أقرب الشخصيات لزعيم لتنظيم ابو بكر البغدادي وحسب اعترافاته ففي لحظة تسلمه للمنصب فإن «خزينة التنظيم كان فيها 250 مليون دولار و3 أطنان من الذهب، مخزنة وموزعة في منازل وأنفاق تحت إمرة عدد من منتسبي بيت المال، أغلبها عن صادرات النفط والجزء الآخر عن الغنائم المحصلة من السرقات خارج حدود التنظيم والإتاوات وخطف بعض التجار ومساومتهم بالفدية».

وذكر الجبوري أن كل عملية أمنية تستهدف القوات الأمنية العراقية كانت تُكلف قرابة 30 ألف دولار، وإن «ديوان المال» كان يوزع تلك الأموال حسب حاجة كُل منطقة للعمليات العسكرية.