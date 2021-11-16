تقليص دورة التجنيد إلى شهرين.. ولا مبيت

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أعلنت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في وزارة الدفاع أنه سيتم في 20 نوفمبر الحالي التحاق 1500 مجند بدورة عسكرية، موضحة ان ذلك سيكون على دفعتين. ولفتت إلى أنه تم تقليل مدة الدورة إلى شهرين وإلغاء المبيت.

وقالت إن التحاق المجندين بالدورة سيستمر حتى 20 يناير 2022 وسيتعلم المجندون خلالها كل المبادئ والقيم العسكرية، ويتوزعون على أربعة معاهد هي معهد القوة البرية ومعهد الحرس الأميري ومعهد الدفاع الجوي ومعهد الخدمة الوطنية العسكرية. وذكرت أن المجندين سينتقلون بعد ذلك لتكملة المدة المتبقية من خدمتهم العاملة إلى لواء الخدمة الوطنية ومدة الخدمة هي عشرة أشهر، لافتة الى انه قد أعد لهم فيها برنامج تدريبي وعملي مكثف وفقا للخطة التدريبية المعتمدة بالهيئة.