«البلدي» وافق على خفض تأمين المخيمات إلى 100 دينار

الأولى

وافق المجلس البلدي في جلسته امس على تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية إلى 100 دينار بدلا من 300 دينار على أن ترفع الموافقة الى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع للمصادقة عليها.

وقبل المجلس برئاسة أسامة العتيبي رئيس المجلس استقالة العضوين مها البغلي والدكتور حسن كمال من لجنة شؤون البيئة فيما زكى العضوين حمد المدلج وعبدالعزيز المعجل بدلا من العضوين المستقيلين. ووافق بالتصويت بالاسم على إلغاء لجنة تقصي الحقائق في عقود النظافة كما وافق على نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية إلى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. واعتمد طلب إضافة أنشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب كما وافق على طلب الهيئة العامة للصناعة إعادة تنظيم القسيمة رقم (1) بمنطقة صبحان الصناعية قطعة 5. ووافق الأعضاء على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد مواصفات جسور المشاة وعلى طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة بالواجهة البحرية الثانية. واقر المجلس تطوير أرض خباري استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية وكذلك طلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 9. وأوصى بالموافقة على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل كهرباء ثانوية ضمن منطقة المنقف قطعة 1 كبديل عن موقع محطة تحويل قائمة في نفس القطعة. وصوت المجلس بالموافقة على طلب إضافة مكونات إلى مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة (مارينا مول) وعلى طلب وزارة الشؤون تقسيم موقع سوق الخضار بمنطقة حولي.