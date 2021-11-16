اتحاد طلبة التطبيقي عقد جمعيته العمومية

وطن النهار

بحضور عميد شؤون الطلبة د. عبدالكريم العريعر، ومساعد العميد د. سلمان حاجي، وعدد من الطلاب والطالبات، عقد الاتحاد العام لطلبة ومتدربي التطبيقي والتدريب جمعيته العمومية العادية عن العام النقابي 2019/2020 والتي كانت مؤجلة ولم يتسن انعقادها في موعدها نظرا لجائحة كورونا والتزاما بتعليمات مجلس الوزراء. واقيمت فعاليات الجمعية العمومية بصالة الالعاب في المقر القديم لكلية التربية الاساسية بالعديلية وترأسها رئيس الهيئة الإدارية السابق ضاري الشمري، وتم خلالها مناقشة التقريرين الإداري والمالي عن الفترة المذكورة.

