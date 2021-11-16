الحمود: مرسوم «العفو» من أعمال السيادة

وطن النهار

أوضح د. ابراهيم الحمود رئيس جمعية اعضاء هيئة التدريس في جامعة الكويت، بأن حق العفو الأميري من الحقوق الدستورية الخاصة التي كفلها الدستور لسمو الأمير بحسبانه كما وصفته المذكرة التفسيرية للدستور بأنه «اباً لأبناء هذا الوطن جميعاً» والأب ينظر لأبنائه بالرحمة وعين الرضا مهما بلغت قساوتهم وتصرفاتهم فهم جميعاً أبناؤه وهو لهم جميعاً الأب.

وافاد الحمود ان العفو الأميري مسألة سياسية مجردة عن سببها فمرسوم العفو لا يحتاج لتسبيب وهذا عرف دولي تمتد جذوره في عبق التاريخ البشري، ولا يخضع للرقابة من اية جهة كانت سياسية ام قضائية بحسبانه من اعمال السيادة وهذا ايضاً المنصوص عليه والمعمول به في كل دول العالم، مسترسلاً ولا شك في ان سمو الأمير يستعمل العفو تقديراً منه للمصلحة العليا للبلاد ناشداً التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية وهي الحصون الحصينة لاستمرار اية دولة وديمومة اي مجتمع.

وأضاف الحمود بأنه اذا كان مرسوم العفو قد صدر ونفذ فان اسبابه ومسبباته وغاياته هي تلك التي قدرها سمو الأمير ومن احسن منه تقديرا فهو الأب لجميع ابناء هذا الوطن وكان من ثم العفو حتماً لمصلحة الوطن ولا نملك ازاءه سوى شكر سموه والدعاء له بالصحة وطول العمر فلا يوجد في الكويت او في خارجها من هو احرص من سمو الأمير على مصلحة البلاد وخير العباد.

وذكر الحمود ان الملفات المقبلة تتطلب تضافر الجهود وشحذ الهمم فالتعليم والارتقاء بأدواته ومؤسساته اولوية وتحفيز الشباب والاهتمام بهم وتوفير فرص العمل مسؤولية مجتمعية تتطلب تحسين الأداء المؤسسي من خلال دعم المهارات الفردية وخلق روح التماسك الاجتماعي والوحدة الوطنية بصرف النظر عن الاختلافات الأيديولوجية في المفاهيم الفكرية وبعيداً عن الانتماءات الفئوية والطائفية والقبلية فتقوم المجتمعات وتزدهر الحضارات من خلال اذابة التمايز والفروقات ما دامت غير قائمة على الفاعلية التي تعتبر معياراً وحيداً للتفضيل بين المواطنين في تولي الوظائف والمراكز الاشرافية والقيادية.

وأكد الحمود بأن الأمن الوطني يتحقق بازدهار الخدمات العامة وتحسين الأجور والرواتب والاهتمام بالمتقاعدين وتكريمهم لما بذلوه من جهد واجتهاد في حياتهم المهنية والوظيفية، ان دور العلم لاسيما الجامعات وجودة ادائها وتنوع مخرجاتها وقوة برامجها البحثية رهانات المستقبل ويبقى الأستاذ الجامعي محور التنمية البشرية مادام بعيدا في وجوده واستمراره وعطاءاته وتكريمه، عن المحسوبية والانتمائية التقسيمية.

