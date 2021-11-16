ثامر العلي: أمن دول الخليج «كُلٌّ» لا يتجزّأ

وطن النهار

أكد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الرفض القاطع للاعمال الارهابية التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة من اعتداءات متكررة على المدنيين والمنشآت الحيوية.

وشدد العلي في كلمة له في اثناء الاجتماع الـ38 لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الوقوف الى جانب المملكة العربية السعودية في جميع ما تتخذه من اجراءات لحماية مواطنيها وأراضيها انطلاقا من «أن امن دول الخليج كل لا يتجزأ».

وقال ان الاعتداءات المتكررة على المنشآت البترولية والحيوية في السعودية والتي تستهدف امدادات الطاقة الى العالم اجمع تجعل من التمرين التعبوي المشترك ضرورة لما يتضمنه من فرضيات وتمارين تحاكي التهديدات على تلك المنشآت.

واعرب عن شكره وتقديره لمملكة البحرين قيادة وحكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة وعلى احتضانها أعمال هذا الاجتماع الذي يوافق مرور 40 عاما على تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي كان شاهدا خلالها على مسيرة التعاون المشترك في مختلف المجالات.

ودعا المولى عز وجل ان «يكلل جهودنا بالتوفيق والسداد والخروج بقرارات تحقق ما تصبو اليه شعوبنا». وهنأ دولة الامارات العربية المتحدة على نجاح فعاليات معرض (اكسبو دبي 2020) والذي شهد حضورا عالميا متميزا متمنيا لها مزيدا من التقدم والازدهار.

وقال ان هذا الاجتماع جاء في اطار لقاءاتنا الدورية والمتجددة لمناقشة ما ورد في جدول الأعمال وتدارس الأوضاع الأمنية والتحديات التي تواجه دولنا في ظل التطورات الاقليمية المتلاحقة. واضاف «لقد قطعنا شوطا كبيرا في طريق التعاون المشترك وتبادل الخبرات وحققنا نجاحات كبيرة كان لها ابلغ الأثر على اجهزتنا الأمنية كافة وهو ما يدعونا الى تعزيز اطر التعاون كي تتصدى بكل قوة للمخاطر والتحديات التي تواجهنا معتمدين على ما يجمعنا من قواسم مشتركة ووحدة مصير». واوضح العلي ان «امامنا تحديات كثيرة لا بد من مواجهتها بكل يقظة وان نكون في الموعد المناسب للتصدي لها وتأتي في مقدمتها مواجهة «الارهاب» لما يحمله من فكر ضال خاصة وقد اتخذت الجماعات الارهابية من وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والتطبيقات الترفيهية وسيلة لتجنيد النشء والتأثير عليهم ايدولوجيا لاستقطابهم ضمن صفوفهم واعتناق «أفكارهم المتطرفة» مما ضاعف من قدرتها على التوسع». واشار الى ان زيادة الاعتماد الرقمي وتنامي المساعي لبناء مجتمع يرتكز على المعلومات صاحبتهما زيادة في الجرائم السيبرانية وهو ما يدعو الى تضافر الجهود لتحقيق الأمن السيبراني وخلق بيئة فضائية آمنة باعتبارها عماد التنمية في الوقت الحالي. وقال «لا يمكننا التهاون مع آفة المخدرات مؤكدا الاستمرار في مواجهة الهجمة الشرسة لمروجي وتجار تلك السموم التي تستهدف مقدراتنا وشبابنا وضرورة التصدي للأساليب المستحدثة في تصنيعها وتهريبها وتبادل المعلومات في هذا الشأن وكذلك مكافحة غسل وتهريب الأموال وتزييف العملات الخليجية». وافاد بأن هذه التحديات تجعل التكامل الأمني بيننا امرا واجبا وصولا الى المفهوم الأمني الشامل لدول مجلس التعاون للتصدي لتلك الجرائم المنظمة والعابرة للحدود. وذكر ان جائحة «كورونا» فرضت على اجهزتنا الأمنية تحديات ومهاما جديدة تم التصدي لها بكل اقتدار حيث تحملت العبء الأكبر في تنفيذ قرارات السلطات الصحية سواء كانت حظرا جزئيا او كليا او العزل المناطقي أو تأمين اماكن ايواء العمالة المخالفة لقوانين الاقامة.

واضاف ان «أجهزة الأمن كانت عاملا اساسيا في نجاح خطة مكافحة الوباء حتى اوشكنا على الخروج من هذه الجائحة وهذا الظرف يحتم علينا تبادل الخبرات ووضع الاستراتيجيات للتعامل مع «الأحداث الطارئة».

