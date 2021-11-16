فيصل النواف: الأمن الداخلي جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن الوطني

وطن النهار

تفقَّد وكيل وزارة الداخلية، قائد القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي، الفريق الشيخ فيصل النواف، مديرية عمليات القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي، حيث كان في استقباله مديرها اللواء ركن محمد الديحاني، وقيادات المديرية.

واستمع الفريق النواف من اللواء الديحاني إلى إيجاز مرئي عن مهام واختصاصات القيادة التنسيقية، ثم قام بجولة في مركز عمليات القيادة التنسيقية، واطلع على جميع أفرعها، واستمع إلى شرح عن كلٍ منها والواجبات المنوطة بها، وآلية التعامل مع البلاغات، والتنسيق مع الدوريات الأمنية في كل محافظات البلاد عند ظهور أي طارئ.

وشكر الفريق النواف جهود القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي، مؤكداً أهمية دورها في حماية الجبهة الداخلية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من منظومة حماية الأمن الوطني لدولة الكويت.

وأشاد الفريق النواف بالدورات والتمارين التي تقوم بها القيادة التنسيقية لحماية الأمن الداخلي، وطالب بالمزيد منها بما يخدم رجال الأمن كلاً في موقعة من أجل التعامل مع أي أحداث طارئة بكل كفاءة واقتدار.

وشدد الفريق النواف على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية لحماية البلاد من أي كوارث، وذلك من خلال البرامج التدريبية والعمليات المشتركة بينها بما يسهم في إنجاز الخطط الموضوعة للتعامل مع جميع الأحداث والظروف الطارئة وتحقيق الأمن الشامل.

وفي ختام الجولة أثنى الفريق النواف على الجهود التي يبذلها منتسبو القيادة التنسيقية من خلال عملهم المخلص والدؤوب في حماية الجبهة الداخلية وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

