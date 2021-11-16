«الخدمة الوطنية»: المتخلِّفون عن الدورة إلى القضاء

وطن النهار

قالت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية في وزارة الدفاع إن الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة الوطنية العسكرية شرف للمواطنين مناشدة أولياء أمور المجندين ضرورة التحاق أبنائهم بخدمة الوطن من خلال بوابتها.

وأضافت الهيئة في بيان صحافي أمس عقب لقاء تنويري ضم رؤساء أقسام الخدمة الوطنية العسكرية بكل القطاعات الحكومية وغير الحكومية في الدولة أنه بمناسبة صدور القرار الوزاري بدعوة الدفعة الـ 49 مجندين للالتحاق بشرف الخدمة في 20 نوفمبر الحالي من المتوقع التحاق حوالي 1500 مجند ينقسمون على دفعتين من موظفين وغير موظفين. وأضافت أن اللقاء يأتي عقب لقاءات تنسيقية عدة سابقة بهدف شرح وتوضيح خط سير المجند وما يتطلبه واجب تلك الجهات بالتعاون مع «الخدمة الوطنية العسكرية» لافتة إلى أنه تم تقليل مدة الدورة العسكرية إلى شهرين وإلغاء المبيت.

وأوضحت أن التحاق المجندين بالدورة سيكون في 20 نوفمبر الحالي وحتى 20 يناير 2022 يتعلم المجند خلالها كل المبادئ والقيم العسكرية ويتوزعون على أربعة معاهد هي معهد القوة البرية ومعهد الحرس الأميري ومعهد الدفاع الجوي ومعهد الخدمة الوطنية العسكرية.

وذكرت أن المجندين ينتقلون بعد ذلك لتكملة المدة المتبقية لهم من خدمتهم العاملة إلى لواء الخدمة الوطنية ومدة الخدمة هي عشرة أشهر أعد لهم فيها برنامج تدريبي وعملي مكثف وفقا للخطة التدريبية المعتمدة بالهيئة.

وأكدت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية أن من يتخلف من المجندين المشمولين ضمن الدفعة الـ 49 عن الالتحاق بالمدة المحددة لأداء خدمته العاملة ستتم إحالته للقضاء وتوقيع كل العقوبات المقررة في القانون رقم 20/2015 عليه آملة من الجميع الالتزام والتعاون.

ومن خلال الخدمات المتوافرة لديها أملت «هيئة الخدمة الوطنية» تطوع المجندين بشرف الخدمة العسكرية بعد خدمتها العاملة أو ضمنها، مبينة أن الغاية هي انخراط العدد الأكبر من أبناء الوطن في السلك العسكري.

وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش أعلنت أن موعد التحاق المجندين من الدفعة «49» سيكون يوم السبت المقبل حسب عنوان سكن المجند وسيتم التحاق المجندين بحسب محافظاتهم وستصل رسائل نصية للمشمولين بالالتحاق بدءا من اليوم.

