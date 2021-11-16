الشلاحي لرفع الظلم عن موظفي جهاز حماية المنافسة

وطن النهار

قال أمين سر نقابة العاملين في جهاز حماية المنافسة أحمد موهج الشلاحي إن استمرار الأزمة بين جهاز حماية المنافسة ووزارة المالية بشأن إيقاف سلم رواتب العاملين بالجهاز أن ما تقوم به وزارة المالية وحرمان موظفي جهاز حماية المنافسة من رواتبهم المقررة وفقا للقانون، هو مخالف خاصة بعد صدور قرار وزير التجارة بالصرف، معتبرا ذلك مخالفة صريحة للوائح والقوانين ودستور الكويت الذي حظر المساس بحقوق المواطنين. وأضاف الشلاحي في تصريح صحافي أنه وبعد صدور القانون رقم (72) لسنة 2O2O بشأن إنشاء جهاز حماية المنافسة أصبح الجهاز يتمتع بالشخصية الاعتبارية تحت إشراف وزير التجارة، وأن الرواتب المطالب بها جاءت وفقا للائحة المالية والإدارية للجهاز، ومدرجة ضمن مشروع الميزانية للعام 2021/2022 والمعتمد من قبل لجنة الميزانيات بمجلس الأمة الموقر في شهر أبريل 2021 وبعد صدور قانون ربط الميزانية رقم (5) لسنة 2021 بشأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للعام المالى 2021/2022 والمتضمن ميزانية الجهاز وتحديدا الباب الأول الخاص بالرواتب. ولفت الشلاحي إلى العاملين بالجهاز أبدوا استياءهم بشأن حرمانهم من حقوقهم المالية المقررة وفقا للقانون، ونظرا للدور الذي تقوم به النقابة في شأن حماية حقوق ومكتسبات العاملين، لافتا إلى أنه طالب وزارة المالية بسرعة صرف بند الرواتب للعاملين بجهاز حماية المنافسة وعدم المماطلة من قبل وزارة المـالية. وأكد أحمد الشلاحي أن نقابة العاملين بجهاز حماية المنافسة ترفض وبشدة أي إجراء أو محاولة تهدف إلى الانتقاص من حقوق العاملين المشروعة والمستحقة، مشيرا إلى أنها ترفض القرارات الفردية الصادرة من بعض مسؤولي وزارة المالية وعدم احترام القوانين المنظمة مطالبا نيابة عن النقابة أعضاء مجلس الأمة وجمعيات النفع العام والاتحادات العمالية والنقابات بالوقوف مع اخوانهم موظفي جهاز حماية المنافسة برفع الظلم الواقع منذ شهر أبريل الماضي ولا يزال.