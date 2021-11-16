«الصحة العالمية»: السرطان سيتضاعف خلال الـ 20 سنة القادمة

وطن النهار

شارك الدكتور خالد احمد الصالح نائب رئيس التحالف الاقليمي للأمراض غير المعدية في الاجتماع الذي عقده المكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية والذي القى الضوء فيه على مشكلات السرطان في منطقة شرق المتوسط وقد تكلم مدير ادارة الأمراض المزمنة الدكتور ايسيموس وبين ان هناك ما يزيد على 734 الف حالة سرطان جديدة في المنطقة في عام 2020 كما انه في منطقة شرق البحر المتوسط هناك 495 الف حالة وفاة، وأن اكثر الأمراض السرطانية التي تصيب الرجال هي سرطان الرئة ثم البروستاتا ثم الكبد ثم القولون ثم المثانة، اما بالنسبة للنساء فهي سرطان الثدي والقولون والكبد والغدة الدرقية والمبيض، ومن المتوقع طبقاً لمنظمة الصحة العالمية ان تزداد عدد الحالات بمنطقة الاقليم للضعف من الآن حتى 2040 خلال 20 سنة وأن عوامل المخاطرة التي تزيد هذه النسبة هي التدخين بالدرجة الأولى بما فيها استخدام السجائر الحديثة التي بينت انها لا تقلل من اخطاء الاصابة بالسرطان، كما بين ان زيادة معدلات السرطان التي تبلغ كما ذكر 747 الف حالة ستصل الى مليون و390 الف حالة بعد 20 سنة من الآن، وأن عوامل الاختطار تتضمن التدخين وزيادة الوزن ونقص النشاط البدني والتغذية السليمة ونقص الرضاعة الطبيعية والالتهابات، وقد بين ان جائحة كوفيد 19 اثرت على الرعاية الصحية المتعلقة بالسرطان في منطقة اقليم شرق المتوسط فبالنسبة للصحة العامة ادت هذه الجائحة الى تغيير في الأولويات فيما يتعلق بدعم الصحة وتحولت هذه المصروفات للجائحة، كما ان الرعاية الصحية ادت الى نقص تجاه امراض السرطان وقللت هذه الجائحة من الرعاية التي يتلقاها المرضى المزمنون عموماً ومنهم مرضى السرطان.

وقد شارك الدكتور خالد الصالح نائب رئيس التحالف الاقليمي للأمراض غير المعدية باعطاء نبذة عن الوضع في الكويت في مرحلة الرعاية التلطيفية حيث بين ان الرعاية التلطيفية في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت خلال الـ 10 السنوات الماضية تقدما لاسيما في مملكة البحرين وسلطنة عمان ودولة الامارات العربية المتحدة علماً بأن المملكة العربية السعودية ودولة الكويت كانتا سباقتان بهذا المجال والدولة الوحيدة التي لديها مركز منفصل للرعاية التلطيفية هي الكويت، وقد اشاد الدكتور خالد الصالح بزيارة اعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من التجربة الكويتية في بناء مركز الرعاية التلطيفية والاطلاع على العقبات التي واجهت البناء والخدمات المقترحة بانشاء مراكز الرعاية التلطيفية، وقد بين الدكتور الصالح بأن الرعاية الصحية في الكويت، فيما يتعلق بالأمراض المزمنة وعلى رأسها السرطان، وان كانت قد تأثرت بجائحة كورونا بسبب تغير الأولويات الا ان الطاقم العلاجي في مركز الكويت لمكافحة السرطان قد نجح في وضع خطة استراتيجية لمساعدة المرضى في هذه الجائحة وكان من اولوياتهم الوصول الى المرضى في فترة الحجر سواء في تقديم الأدوية والتواصل مع المرضى باستخدام التقنيات الحديثة، ويعتبر هذا الاجتماع الذي يعقد بالتعاون بين التحالف الاقليمي للأمراض غير المعدية والمكتب الاقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية اجتماعاً مثمراً وقد تولت الدكتورة ابتهال فاضل رئيسة التحالف الاقليمي للأمراض غير المعدية بادارة هذا الاجتماع المشترك المهم ومن المتوقع اصدار تقرير عن هذا الاجتماع يرفع لدول التحالف الأعضاء.

