«نسائي النجاة» نظم مبادرة فحص «السكري»

وطن النهار

استكمالا لدور النجاة الخيرية الانساني في تقديم المساعدات والمساهمات المختلفة وتزامنا مع اليوم العالمي لمرضى السكري الذي يوافق 14 من نوفمبر كل عام، قالت رئيسة القطاع النسائي بجمعية النجاة الخيرية وضحة البليس: أنه بجانب الدور الإنساني والخيري الرائد الذي نقوم به داخل الكويت وخارجها، حرصنا على إقامة فعالية طبية خاصة لمرضى السكري لثاني مرة كنشاط انساني صحي وتوعوي يتماشى مع ظروف المستفيدين. وأوضحت البليس: في هذا اليوم أقيم النشاط بالتعاون مع صيدلية رويال، وصيدلية فارمازون وصيدليات المطوع، وجمعية الأطباء الكويتية ورابطة السكر الكويتية، حيث تم خلالها الفحص اللازم وكذلك توزيع أجهزة لقياس السكر مع كل مستلزماتها، وتوزيع كوبونات مساعدات من مارك لاند على المرضى من الأسر المستفيدة علاوة على تقديم التوعية والارشادات الصحية اللازمة، وكذلك وضع البرنامج الغذائي اللازم، واستفاد من هذه الفعالية أكثر من 30 أسرة من الأسر المتعففة والفقيرة داخل الكويت بعدد افرادها، في ظل هذه الظروف الصحية التي ما زالت موجودة نتيجة تداعيات «كورونا»، مشيرة إلى أن المبادرة أيضا اعتنت بمرضى السكري من الأطفال وتم تقديم الفحوصات والاجهزة لهم.