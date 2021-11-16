«البلدية»: تلقي 689 شكوى خلال أكتوبر الماضي

وطن النهار

كشفت بلدية الكويت عن تلقي قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة «24727732» واتس اب الشكاوى 689 شكوى من جميع المحافظات وذلك من خلال إحصائية صادرة من إدارة الخدمات العامة عن شهر أكتوبرالماضي. وأوضحت البلدية بأن قسم طوارئ الخط الساخن «139» بمراقبة النقليات بإدارة الخدمات العامة وخدمة واتس اب الشكاوى قد تلقى 689 شكوى تتعلق بوجود مخلفات قمامة وأثاث مستعمل في الساحات وأمام المنازل وسكن عزاب ورمي أنقاض تعيق الطريق وسقوط أشجار وباعة جائلين وسيارات مهملة وقوارب، فضلا عن تزويد المواطنين بأرقام وهواتف مراكز البلدية بالمحافظات.

