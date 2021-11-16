«البلدي» أقر تخفيض رسوم تأمين المخيمات إلى 100 دينار

وطن النهار

شهدت جلسة البلدي امس جدلا بين الأعضاء تخللته مشادات كلامية، الأمر الذي دعا رئيس الجلسة اسامة العتيبي الى رفع الجلسة لمدة ربع ساعة، اثر استقالة العضو مها البغلي ود. حسن كمال من لجنة شؤون البيئة بعد نقاش حاد بين اعضاء البلدي، ودخول العضوين حمد المدلج وعبدالعزيز المعجل أعضاء جدد في اللجنة.

وأكدت البغلي انها متمسكة باستقالتها بسبب عدم حضور رئيس اللجنة ثلاثة اجتماعات ولم تناقش اي بند في دور الانعقاد الثاني، واصفة انها لجنة صفرية.

وذكرت أن لجنة البيئة خلال العامين الماضيين شهدت 11 اجتماعاً و7 ورش عمل وانجاز 52 معاملة في مواضيع حماية البيئة. من جهته، قال العضو د. حسن كمال ان الاستقالة تم رفعها لرئيس المجلس وسببها سوء ادارة رئيس اللجنة للمواضيع المدرجة واصفاً اياها بانها ادارة غير مهنية، مستغرباً الشد والجذب الحاصل بين الاعضاء.

بدوره علق العضو عبدالله الرومي ان حضوره ليس ضرورياً في ظل وجود مقرر واعضاء وبنود مدرجة.

من جانب آخر وافق المجلس البلدي على تخفيض رسوم تأمين المخيمات الربيعية من 300 دينار الى 100 دينار، وعلى طلب المشروعات السياحية تطوير مشروع المدينة المائية ومركز خدمة 19 بالواجهة البحرية الثاني.

وفي بند التصديق على القرارات المتخذة في الجلسة الأخيرة تساءل العضو احمد العنزي عن امكانية تطبيق القرار المتخذ بشأن تخفيض تأمين المخيمات الربيعية في الموسم الحالي، مطالباً بتطبيقه وارجاع القيمة المتبقية لمن دفع التأمين بالنظام القديم بعد مصادقة الوزير، بينما وردت الادارة القانونية بأن القرار يطبق من تاريخ صدور والمصادقة عليه.

وأحال المجلس مشروع الضوابط والقواعد الخاصة بتسمية المدن والضواحي والمناطق والطرق والشوارع والميادين الى اللجنة المالية والقانونية.

وقال العضو حسن كمال ان الضوابط غير واضحة ولم تتغير عن السابق، مطالباً الادارة القانونية بدراسته وحضور مجلس الوزراء والفتوى والتشريع مع وجود مقارنة واضحة بين الضوابط السابقة والجديدة.

وحول الكتاب المقدم من مدير هيئة الصناعة بشأن طلب الهيئة العامة للصناعة نقل احد المواقع الخدمية لصالح الشركة المستثمرة للموقع، أحال المجلس الكتاب الى اللجنة القانونية والمالية، حيث قال مدير هيئة الصناعة عبدالكريم تقي، ان هناك تفسيرات خطأ حول تخصيص هذه الأرض مؤكدا ان الكتاب المقدم من قبلها لم يطلب بتسليم الأرض خصيصا للشركة المستثمرة.

واكد انه بعد حكم المحكمة تم تشكيل لجنة من هيئة الصناعة لمتابعة المعاملة مع الجهاز التنفيذي في البلدية، لافتا الى ان المجلس البلدي والبلدية هم من يمتلكون المصلحة العامة وهيئة الصناعة تحترم القرار.

وعلق العضو حمود عقله بقوله: لا بد من وضع الحروف على النقاط ويجب معرفة مسؤولية التخطيط في البلدية، مؤكدا ان تكتيكات البلدية مكشوفة لاسيما ان هيئة الصناعة اخلت مسؤوليتها عن تقدمها بكتاب محدد للجهاز التنفيذي.

وقال العضو حمد المدلج لن تمشي اي معاملة بطريقة «سلق البيض»، مؤكدا بأنه يجب علينا ان نحترم الأحكام القضائية، فيما قال العضو فهيد المويزري انه يجب على البلدية ان ترتب اوراقها.

حقوق المستثمرين

من جانبه قال نائب المدير العام لشؤون التنظيم محمد الزعبي، ان الموضوع فيه لبس، ولا يجوز اقحام البلدية خاصة ان كتاب هيئة الصناعة موجود، ولم يتم التطرق الى اسم الشركة المستثمرة.

بدوره قال العضو حسن كمال ان الموقع المحدد في الوضع الحالي غير سليم، ولابد من حفظ حقوق المستثمرين للموقع مع المطالبة في موقع بديل اقرب من منطقة النعايم، ويتم وضع خدمات واستخدامات فيه تخدم القطاعين الحكومي والخاص.

من جانب آخر وافق المجلس على نقل تبعية المكتبات العامة من وزارة التربية الى المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء طلب المجلس الوطني اضافة انشطة تجارية بالمكتبات العامة التابعة له، وطلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري اعتماد جسور المشاة، وطلب الهيئة العامة للصناعة اعادة تنظيم القسيمة 1 بمنطقة صبحان الصناعية قطعة 5.

ووافق المجلس على طلب تطوير ارض خباري، استعمال الأراضي الملاصقة لمصفاة الأحمدي للصناعات الخفيفة والأنشطة التجارية، وطلب اعتماد المخطط التنظيمي قطعة 5 من منطقة الشعيبة الغربية، وطلب الهيئة العامة للصناعة تعديل قرار المجلس البلدي وذلك التعديل تخصيص الموقع 17 بمنطقة ميناء عبدالله من نشاط مواد تخزين سيارات الى نشاط التخزين العام بنوعيه المغطى والمكشوف. ووافق ايضاً على طلب شركة المشروعات السياحية تطوير منتزه جنوب الصباحية، على اضافة مكونات الى مشروع الواجهة البحرية المرحلة الخامسة «مارينا مول»، وطلب وزارة الأوقاف تخصيص موقع مسجد ومواقف سيارات بمنطقة الوفرة الزراعية قطعة 9.

وافق المجلس على اقتراح عضو المجلس البلدي د. حسن كمال بشأن اعداد خريطة المخاطر الزلزالية للكويت.

إلغاء تقصي الحقائق

ألغى المجلس البلدي لجنة تقصي الحقائق والمرافق العامة، بعد ان طالب 9 أعضاء بذلك، لخروج اللجنة عن دورها الرئيس، حيث تم الغاء اللجنة بعد موافقة 9 أصوات مقابل 6.

من جهته، استغرب العضو ورئيس لجنة تقصي الحقائق عبدالسلام الرندي، من المطالبة بالغاء اللجنة خاصة انها تعمل منذ اكثر من عام، مؤكدا انها ستقوم باعداد تقارير حول اهمية دور اللجنة، كاشفا ان اللجنة كشفت ان هناك مبالغ مادية يتم تخصيصها لمبانٍ مغلقة وأخرى غير موجودة من الأساس.

وعلق العضو حمود عقله بقوله: ان اللجنة خرجت عن دورها الاساس وتدخلت في مهام ليس من صلاحيتها وابرزها تطرقها الى المطور العقاري، رافضا استمرارية اللجنة مطالبا بالغائها.

من جهته، قال العضو احمد هديان اذا تم التعامل بطريقة غير لائقة واستخدام نية التصويت الى لجنة تقوم بدورها بالشكل الصحيح لن اقول «عظم الله اجرك يالبلدي».

بدورها استغربت العضو مها البغلي نية الترصد والغاء دور اللجنة خاصة ان دور اللجنة واضح منذ اكثر من سنة.

شبهات ومخالفات

رفض رئيس المجلس البلدي اسامة العتيبي عرض موضوعات لجنة محافظة الجهراء لوجود شبهات ومخالفات لائحية، حيث اكد انه سيتم الاطلاع عليه لاحقاً وموافاة المجلس بحيثيات المخالفة.

