loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البلدية» أطلقت حملة «حافظ عليها خلها نظيفة»


أطلقت بلدية الكويت حملة توعوية بعنوان (حافظ عليها خلها نظيفة) بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي وذلك بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر الحالي حتى 15 مارس من العام المقبل.
وقالت البلدية في بيان صحافي إن الحملة تهدف الى توعية رواد البر بأهمية المحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية عبر تطبيق شروط وضوابط البلدية بهذا الخصوص كالابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر. واضافت ان من الشروط والضوابط ايضا حظر القيام بأي اعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدمير البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية كما يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او الحديدية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض أو تبليط المخيم بالإسفلت أو الاسمنت.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

أسماء المقبولين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي و التدريب

مواقيت الصلاة في الكويت

كتّاب اليوم
المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة