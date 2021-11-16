«البلدية» أطلقت حملة «حافظ عليها خلها نظيفة»

وطن النهار

أطلقت بلدية الكويت حملة توعوية بعنوان (حافظ عليها خلها نظيفة) بالتعاون مع مركز التواصل الحكومي وذلك بمناسبة قرب موسم التخييم الربيعي الذي سيبدأ في الفترة من 15 نوفمبر الحالي حتى 15 مارس من العام المقبل.

وقالت البلدية في بيان صحافي إن الحملة تهدف الى توعية رواد البر بأهمية المحافظة على نظافة المواقع المسموح بها لإقامة المخيمات الربيعية ورفع مستوى المشاركة المجتمعية للمساهمة في الحفاظ على البيئة البرية عبر تطبيق شروط وضوابط البلدية بهذا الخصوص كالابتعاد عن حدود المحميات الطبيعية بمسافة لا تقل عن 500 متر. واضافت ان من الشروط والضوابط ايضا حظر القيام بأي اعمال يكون من شأنها إتلاف أو تدمير البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو المساس بقيمتها الجمالية كما يحظر إقامة أي منشأة ثابتة بمواد البناء الإنشائية او الحديدية أو عمل أسوار أو سواتر ترابية لتحديد المخيم او تجريف التربة او اجراء أي حفر في الأرض أو تبليط المخيم بالإسفلت أو الاسمنت.

