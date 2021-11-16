طارق الشيخ: إعادة تدوير إطارات إرحية تخفض النفايات وتعزز اقتصاد الكويت

وطن النهار

قام وفد منظمة هيئة الأمم المتحدة بجولة تفقدية لمصنع إعادة تدوير الإطارات في منطقة السالمي في الكويت، ترأسه السيد د. طارق الشيخ ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم لدى الكويت، وقد تم تبادل الحديث حول الكثير من المحاور التي تخص البيئة وكيفية الحفاظ عليها في الصناعة ومجالات أخرى خلال تلك الزيارة.

وأثنى ممثل الأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة لدى الكويت د. طارق الشيخ على القائمين على مشروع اعادة تدوير الاطارات حيث نوه به على حجم الجهود الهائلة المقامة من قبل شركة ايبسكو العالمية بالتعاون مع جهات الدولة المتعددة ذات الصلة بمشروع ازالة اطارات منطقة ارحية، وكما عبر الشيخ عن اهمية العمل على الاستدامة في ما يخص اعادة تدوير المواد ذات السمات الخاصة للمعالجة كالاطارات وذلك لخفض كمية النفايات وتعزيز الاقتصاد الكويتي بما يخص التصدير ودعم الصناعات المحلية المستدامة، آملا بأن تكون هذه الخطوة باتجاه الصناعات المستدامة ما هي الا بادرة من اوائل المبادرات المتجهة نحو مستقبل مستدام في الكويت ورمز يحتذى به.

وعبر الشيخ عن بالغ فخره بما تقدم المهندسة آلاء حسن من خلال ما تعمله لأجل تعزيز البيئة المستدامة بالتعاون مع شركائها وذلك ينعكس على ما يمكن ان تقدمه الكويت دوليا كمثال يحتذى به في الصناعات المستدامة، تزامنا مع التوجه الدولي والاقليمي والمحلي.

خلال الجولة التفقدية أوضحت آلاء حسن الممثلة لشركة ايبسكو العالمية أن فكرة إقامة مصنع لتدوير الإطارات في الكويت وتحديدا في منطقة السالمي استلهمتها عند رؤيتها للأعداد الهائلة من الإطارات المتراكمة في منطقة جنوب سعد العبدالله ورأت انه من الممكن أن تكون تلك المنطقة ذات فائدة كبيره لتوفير السكن لعدد كبير من المواطنين ما يستوجب إيجاد حل للعدد الهائل من الإطارات. وقد تمت الموافقة على التوطين لمشروع إنشاء مصنع تدوير الإطارات لشركة ايبسكو العالمية من قبل مجلس الوزراء والهيئة العامة للبيئة في نهاية عام 2017.

نقل الإطارات

وخلال حديثها تطرقت إلى عملية نقل الإطارات من منطقة (ارحيه) جنوب سعد العبدالله التي كانت من دون شك احد اكبر التحديات، وأوضحت انه تم نقل الإطارات بعد تقطيعها أولا وكان يتوجب أن يتم نقل ما يعادل مليون ومائة اطار شهريا طبقا للمخطط الزمني للجنة المنبثقة من مجلس الوزراء والتي يتراسها وزير التجارة وعدد من الجهات المعنية ذات صلة. وأشارت المهندسة آلاء حسن أثناء الجولة التفقدية إلى أنه تم تجميع وتخزين تلك الإطارات في مناطق معينه تتبع اشتراطات القوى العامة للإطفاء والهيئة العامة للبيئة تفاديا لحدوث الحرائق والحوادث في المستقبل.

وأوضحت آلاء حسن انه تم البدء بأعمال أنشاء مصنع الإطارات في منطقة السالمي على مساحة تقدر 20.000 متر مربع وكان ذلك في عام 2019 ويتكون المصنع من خط إنتاج بسعة إنتاجية لإعادة تدوير الإطارات تقدر بكميات تتراوح من مليون إلى ثلاثة ملايين اطار سنويا إي ما يعادل 8300 اطار شهريا.

وذكرت ان كمية الإطارات التالفة سنويا في الكويت تتراوح ما بين 1.5-2 مليون اطار مما يمكن خط الإنتاج المتواجد فى المصنع وبالسعة الإنتاجية له إلى حل مشكلة الإطارات بشكل كبير وإشغال مساحات كبيره لتخزينها وبذلك يتم حل المشكلة جذريا والانتهاء من مشكلة تراكم الإطارات. ان إقامة ذلك المصنع يساهم في حل مشكلة الإطارات بشكل كبير وفعال مع منع إشغال مساحات كبيره لتخزينها وحل المشكلة بشكل جذري ونهائي، ويسهم أيضا بالانتهاء من الحرائق التي كانت تتسبب بحوادث عدة على مدار السنوات السابقة. وقد تم الانتهاء من عمليات البناء الخاصة بالمصنع وتركيب خطوط الإنتاج في بداية فبراير 2020.

عمليات التصدير

وتحدثت آلاء حسن عن عمليات التصدير التي تتم منذ عام 2021، حيث أن المصنع يقوم بعملية التصدير بكميات كبيرة من المنتجات لكل من دولة قطر والمملكة العربية السعودية أيضا يتم التصدير الى دول اسيوية من بينها الهند.

