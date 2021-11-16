صربيا صعقت البرتغال

دوليه

صعق المنتخب الصربي نظيره البرتغالي في عقر داره وأسقطه 2-1 بهدف قاتل في الدقيقة الاخيرة ليبلغ نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، ويترك زملاء كريستيانو رونالدو في مهمة شاقة لخوض الملحق، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة الاخيرة من المجموعة الاولى للتصفيات الاوروبية.

وكان التعادل يكفي البرتغال لبلوغ مونديال قطر، إلا أن هدف البديل ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 90 حرمها ذلك، بعد أن افتتح ريناتو سانشيس التسجيل (2) فيما عادل دوشان تاديتش للضيوف (33).

وتصدرت صربيا برصيد 20 نقطة مقابل 17 للبرتغال لتلحق بالبرازيل، أولى المتأهلات عن منطقة أميركا الجنوبية، وقطر المضيفة وألمانيا وفرنسا وبلجيكا والدنمارك وإسبانيا التي تأهلت في الامسية ذاتها بعد فوزها على السويد 1-0.

ويتحتم على البرتغال بطلة أوروبا 2016 خوض ملحق تأهيلي اعتبارًا من مارس المقبل لتعرف إذا ستبلغ النهائيات للمرة الثامنة في تاريخها، إذ يسعى رونالدو للانضمام الى النادي المغلق للاعبين الذين خاضوا خمس نهائيات لكأس العالم أمثال الحارس الإيطالي جانلويجي بوفون والألماني لوثار ماتيوس. وشهدت المباراة الاولى التي جمعت المنتخبين في المجموعة وانتهت بالتعادل 2-2 في صربيا في وقت سابق من العام، عدم احتساب هدف لرونالدو بطريقة جدلية في الوقت بدل الضائع كان ليمنح البرتغال النقاط الثلاث وربما تغيير مصير المجموعة، علمًا أن تقنية حكم الفيديو المساعد لم تكن معتمدة فيما بدا واضحًا في الاعادة أنها تجاوزت الخط.

وأجرى المدرب فرناندو سانتوس تغييرًا جذريًا على التشكيلة التي بدأت المباراة خلال التعادل السلبي أمام جمهورية إيرلندا الخميس في دبلن، مبقيًا فقط على رونالدو والحارس روي باتريشيو. وباغتت البرتغال صربيا بهدف مبكر عندما افتك برناردو سيلفا الكرة من نيمانيا غودل من أمام منطقة الخصم ومررها الى سانشيس داخل المنطقة سددها الى يسار الحارس بريدرا رايكوفيتش (2).

وبعد أن هدأت وتيرة المباراة بعد الانطلاقة المثيرة، نجحت صربيا التي سيطرت استحواذًا في معادلة الارقام بتسديدة قوية لتاديتش بيسراه من خارج المنطقة تصدى لها الحارس روي باتريشيو بطريقة سيئة لتفلت منه وتتهادى في الشباك (33).

ونجحت صربيا في خطف فوز غال ومستحق عندما وصلت عرضية من تاديتش عن الرواق الايمن الى ميتروفيتش غير المراقب نحو القائم الثاني تابعها رأسية في الشباك (90) وسط فرحة جنونية من اللاعبين، البدلاء والجهاز الفني.

