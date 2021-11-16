كرواتيا اقتنصت التأهل من روسيا

دوليه

صعد المنتخب الكرواتي وصيف بطل مونديال روسيا 2018 إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022 عقب تغلبه بصعوبة بالغة على ضيفه منتخب روسيا بهدف نظيف ضمن الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثامنة من التصفيات الأوروبية.

وأقيمت المباراة وسط أجواء عاصفة وماطرة في ستاد بولجد في مدينة سبليت حولت أرضية الملعب إلى بركة مياه. وأحرز هدف الفوز الثمين للمنتخب الكرواتي المدافع الروسي فيدور كودرياشوف بالخطأ في مرمى بلاده عندما اصطدمت الكرة بقدمه وتحولت إلى مرمى الحارس ماتفي سافونوف في الدقيقة 81 من زمن اللقاء.

بذلك أنهى المنتخب الكرواتي مبارياته في المجموعة الثامنة متصدراً برصيد 23 نقطة بفارق نقطة أمام المنتخب الروسي (22) الذي دخل إلى اللقاء الحاسم وهو المتصدر والأقرب للتأهل المباشر للمونديال إلا أنه توجه الآن للمشاركة في الملحق الأوروبي.

وأصبح المنتخب الكرواتي حالياً هو سابع منتخب يضمن وجوده في نهائيات كأس العالم المقررة في قطر نهاية العام القادم بعد منتخبات قطر الدولة المستضيفة والبرازيل وألمانيا والدنمارك وفرنسا وبلجيكا. وفي مباراة ترتيبية ضمن المجموعة الثامنة أيضاً، فاز المنتخب السلوفاكي على نظيره منتخب مالطا بستة أهداف دون رد.

وافتتح ألبيرت روسناك التسجل عند الدقيقة السادسة وبعدها بدقيقتين أضاف زميله أوندري دودا الهدف الثاني قبل أن يعود روسناك ويوقع على الهدف الثالث في الدقيقة السادسة عشرة ..وفي الدقيقة السابعة والأربعين طُرد لاعب مالطا ريان كامينزولي بعد تدخل عنيف وبعدها بقليل طرد لاعب آخر لمالطا هو تيدي توما لتستفيد سلوفاكيا من النقص العددي وتضيف الهدف الرابع عن طريق دودا ثم الهدف الخامس الذي سجله فيرنون دي ماركو قبل أن يوقع دودا على الهاتريك بهدف سادس لمنتخب بلاده عند الدقيقة الثمانين. وفي المجموعة ذاتها ، فاز المنتخب السلوفيني على ضيفه القبرصي بهدفين لهدف، أصحاب الأرض افتتحوا التسجيل عند الدقيقة الثامنة والأربعين بهدف ميها زايتس، وأضاف آدم جنيزدا شيرين الهدف الثاني في الدقيقة الرابعة والثمانين، وسجل أندرو نيكوس كاكليس هدف الضيوف الوحيد عند الدقيقة التاسعة والثمانين.

