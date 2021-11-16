إنريكي: أزحت حملاً عن ظهري

دوليه

أقر المدير الفني لمنتخب إسبانيا، لويس إنريكي، بأنه أزاح حملا ثقيلا عن كاهله خلال الصعود المباشر إلى مونديال قطر 2022 بالفوز بنتيجة 1-0 على السويد في إشبيلية.

وقال إنريكي في المركز الإعلامي بملعب لا كارتوخا عقب اللقاء «أزحت حملا ثقيلا عن كاهلي، حقيبة ظهر تزن 100 كيلوغرام..

شعرت بضغط أكبر في هذه التصفيات مقارنة بكأس أمم أوروبا ونهائي دوري الأمم». وأكد إنريكي أن إسبانيا تستحق التأهل، معتبرا أنها كانت «أفضل فريق في المجموعة». وتابع «ارتياح كبير أن نحقق ذلك بشكل مباشر، واللاعبون استحقوا ذلك بعد مباراة عانوا فيها لأن «السويد منافس مخيف، فهم يدافعون جيدا ويغلقون المساحات، ولكن في النهاية حصلنا على الجائزة العادلة التي يستحقها اللاعبون». وأكمل «لقد انتهت اليوم سلسلة مباريات بدأت أيضا في لا كارتوخا ومع السويد في بطولة الأمم الأوروبية». وفيما يتعلق بمستقبله وما إذا كان يرغب في الاستمرار في منصبه، أشار لويس إنريكي إلى أن «هذا المشروع مستمر» لأنه التزم أمام الاتحاد بأن يوجد في كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم. وأردف قائلا «ليس من المهم توقيع عقد، لكن في الحقيقة الالتزام بين الطرفين واضح». ووصف إنريكي دعم الجمهور بأنه «دافع للشعور بالسعادة»، حتى أنه هتف باسمه، مضيفًا «يعني ذلك أن ما يفعله المنتخب الوطني يروق للجمهور». يشار إلى أن منتخب إسبانيا حجز مقعده رسميا في مونديال 2022 بقطر بعد أن حقق فوزا قاتلا على حساب ضيفه السويدي

بهدف نظيف في المباراة التي احتضنها ملعب (لا كارتوخا) في الجولة العاشرة بالتصفيات ضمن المجموعة الثانية.

