البرازيل المتأهلة في ضيافة الأرجنتين

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يحل المنتخب البرازيلي ضيفاً على غريمه التقليدي المنتخب الأرجنتيني فجر الأربعاء ضمن الجولة 14 من تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم في قطر 2022، وتشهد الجولة لقاء هاماً يجمع الاكوادور مع تشيلي، كما تلعب كولومبيا مباراة حاسمة أمام باراغواي، فيما يلتقي فنزويلا مع بيرو.

وتتصدر البرازيل التي ضمنت تأهلها إلى النهائيات، ترتيب الفرق برصيد 34 نقطة بفارق 6 نقاط عن الأرجنتين الثانية فيما تحتل الاكوادور المركز الثالث بـ 20 نقطة، وبعدها تشيلي 16 نقطة وهو الرصيد ذاته لكولومبيا الخامسة. وتتأهل الفرق الأربعة الأولى إلى النهائيات بشكل مباشر.

وتريد الأرجنتين التي هزمت غريمتها في نهائي «كوبا أميركا» الأخير في عقر دارها، أن تكرر الانتصار لتضمن بذلك بلوغها كأس العالم في قطر. ويعتزم مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني الدفع بلاعبه ليونيل ميسي أساسيًا اليوم بعد تعافيه من الإصابة، وفقا لتقرير صحافي.

وأبرزت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الكتالونية، أول من امس، أن مشاركة ميسي في الشوط الثاني من المباراة الأخيرة أمام أوروغواي، عززت فرص حضوره أساسيًا ضد البرازيل، خاصةً في ظل تعرض زميله باولو ديبالا للإصابة.

وتوقعت الصحيفة أن يبدأ سكالوني المباراة بالتشكيل التالي: إيمليانو مارتينيز، غونزالو مونتيل، كريستيان روميرو، نيكولاس أوتاميندي، ماركوس أكونيا، رودريغو دي بول، جيدو رودريغيز، جيوفاني لو سيلسو، لاوتارو مارتينيز، أنخيل دي ماريا، ليونيل ميسي.

من جانبه أكد دانيلو، ظهير أيمن منتخب البرازيل، أن تأهل بلاده إلى المونديال «لا يعني التراخي» في مباراتهم المرتقبة في (السوبر كلاسيكو) أمام الأرجنتين، اليوم.

وقال دانيلو خلال مؤتمر صحافي عن بُعد، من داخل معسكر البرازيل في ساو باولو «مواجهة البرازيل-الأرجنتين دائما ما تكون كبيرة، وبها كل مكونات كلاسيكو العالم، ويشارك فيها لاعبون استثنائيون». وتابع: «لا يمكن أن يشارك بها أي لاعب، وهو لا يفكر في الفوز». ورغم موقف الطرفين في التصفيات، إلا أن لاعب يوفنتوس الإيطالي أكد أن كلاسيكو القارة اللاتينية، يعد دائما مباراة خاصة بالنسبة للجماهير.

كما أشار إلى أن ضمان تأهل «السيليساو» لكأس العالم، قد يكون سلاحا ذا حدين. وقال في هذا الصدد «بالطبع هو أمر إيجابي، لأنه يساعدنا على خوض باقي المباريات بطريقة أهدأ.. لكنه قد يكون سلبيا أيضا، إذا كان هناك تراخٍ». وعاد دانيلو ليشدد على أن هدفهم الأساسي في الفترة المقبلة، سينصب على «تحسين الأداء مباراة تلو الأخرى»، للوصول إلى المونديال في أفضل حالة.

