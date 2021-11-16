مصر تواجه الغابون

دوليه

يختتم المنتخب المصري اليوم مشواره في دور المجموعات بتصفيات كأس العالم 2022 عندما يستضيف نظيره الغابوني في الجولة السادسة للمجموعة السادسة.

وضمنت مصر التأهل للدور الحاسم في تصفيات المونديال من الجولة الماضية حيث تحتل المركز الأول برصيد 11 نقطة وخلفها الغابون بسبع نقاط ثم ليبيا بست نقاط وأخيرا أنغولا بأربع نقاط.ويغيب عن المنتخب المصري اليوم صانع الألعاب عبد الله السعيد الذي تعرض للإصابة في مباراة أنغولا الماضية وتم استبداله بين الشوطين كما أن الظهير الأيمن أحمد أبو الفتوح يعاني من الإصابة ولن يغامر الجهاز الفني به.وسيسعى الفراعنة للفوز للحفاظ على موقع الفريق في التصنيف الدولي على أمل حدوث أي مفاجآت تضعه في التصنيف الأول بقرعة الدور الحاسم.

إلى ذلك أشاد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر بلاعبيه في ظل التزامهم داخل المعسكر مؤكدا أنهم يستحقون أن يفخر بهم مشجعو الفراعنة.وقال كيروش في مؤتمر صحافي «التحدي الأساسي أمام الفريق هو البناء استعدادا لمباراتي التأهل وعندما توليت المهمة كان المنتخب خلف المتصدر بنقطتين لكننا صعدنا للمرحلة النهائية وما زالت لدينا مباراة».

