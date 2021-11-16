تشارلوت وشيكاغو أوقفا غولدن ستايت وكليبرز

دوليه

أوقف تشارلوت هورنتس وشيكاغو بولز سلسلة انتصارات كلاً من غولدن ستايت ووريرز ولوس أنجليس كليبرز تواليًا، فيما سجل تراي يونغ 42 نقطة ليقود أتلانتا هوكس الى الفوز على ضيفه ميلووكي باكس حامل اللقب، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أول من امس.

وانتهت سلسلة انتصارات ووريرز متصدر المنطقة الغربية عند ثماني مباريات بخسارته 106-102 خارج أرضه، بفضل أداء دفاعي خارق لهورنتس في الربع الأخير، انعكس باكتفاء النجم ستيفن كوري بمحاولة واحدة ناجحة من أصل ثمانٍ، علماً انه أنهى اللقاء مع 24 نقطة، بينها 7 ثلاثيات، و10 تمريرات حاسمة.

وهذه الخسارة الثانية فقط لووريرز هذا الموسم مقابل 11 فوزاً، ليبقى في الصدارة أمام فينيكس صنز الذي تفوق في الامسية ذاتها على هيوستن روكتس 115-89.

وفي لوس أنجليس، مُني كليبرز بالهزيمة الاولى بعد سبعة انتصارات متتالية بسقوطه على أرضه أمام شيكاغو بولز 100-90 بقيادة ديمار ديروزان الذي سجل 35 نقطة، 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة للضيوف، فيما أَضاف زاك لافين 29.

وهذه الخسارة الخامسة لكليبرز مقابل ثماني هزائم في المركز السادس أمام جاره ليكرز الذي عاد إلى الانتصارات بفوزه على سان أنتونيو سبيرز، بفضل نجمه وعملاقه أنتوني ديفيس الذي سجل 34 نقطة، 15 متابعة و6 تمريرات حاسمة مع استمرار غياب «الملك» ليبرون جيمس. وتجاوز ستة لاعبين من ليكرز عتبة العشر نقاط.

وأنهى أتلانتا سلسلة من ست هزائم متتالية أمام باكس وهزم حامل اللقب 120-100 بفضل يونغ الذي تعملق مع 42 نقطة، 8 متابعات و10 تمريرات حاسمة.

أما من ناحية باكس، فكان اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو الافضل مع 26 نقطة، 5 متابعات ومثلها تمريرات حاسمة ليتلقى فريقه الخسارة الثامنة هذا الموسم في المركز الحادي عشر في المنطقة الشرقية.

