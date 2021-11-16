هل خسارة المنتخب تحتاج لإستراتيجية.. «3»

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كتبت مقالة نقد للفكر الذي تم طرحه في استراتيجية الرياضة 2022-2028 وانتقدت رؤية الاستراتيجية لتطبيق الاحتراف الكلي في رياضتنا مستقبلا...! حيث وقعت صدمة خسارة منتخب الكويت بنتيجة 0 - 7 من التشيك بمثابة ان الحل هو الاتجاه لتطبيق الاحتراف الكلي لكي لا ننهزم بمثل هذه النتيجة مستقبلا.... إلخ (طبعا فكر لا ينم على حسن التدبير او التطوير) فكما اشرت في اكثر من مقالة سابقة إلى أننا نقيم الرياضة عن طريق منتخب كرة القدم فهو المقياس الاوحد الذي تدار فيه الرياضة الكويتية منذ خمسين سنة ماضية !؟ علما بأننا كنا نلعب على الرمل ووصلنا للبطولات العالمية وحصلنا على دورات الخليج وكأس آسيا ووصلنا لكأس العالم من غير اي مفهوم للاحتراف للاعبين او الاداريين ما عدا المدربين العالميين الذين كانوا يتعاملون مع لاعبين موهوبين واداريين مخلصين وادارات اندية واتحادات هواة ولكنهم يعرفون كيف يسيرون في الطريق السليم للوصول الى العالمية والانجازات. لذا فالمشكلة ليست بالاستراتيجية والاحتراف وانما في الادارة واهداف هذه الادارة في تحقيق الانجازات او كيفية البقاء في كراسيهم.... فمن يتذكر كيف وصلنا الى كأس العالم بكرة القدم بأننا لعبنا مع منتخبات قوية للتأهل للنهائي بمقعد او مقعدين ونصف لقارة آسيا في وضع فني صعب كدولة صغيرة تصارع الكبار لكي تتأهل للنهائي وليس كما يحدث اليوم فالفرص زادت وأصبحت اسهل من السابق للوصول للنهائيات.....لن ازيد في هذا الشأن لان الجميع يعلم ذلك ولكنهم لا يتعرضون لها لانها كانت من قبل رياضيين (لاعبين واداريين وفنيين) مخلصين للكويت واسم الكويت بادارة قيادات يصعب تكرارها في هذا الزمن... وما قاله رئيس الاتحاد بخصوص هزيمتنا سابقا من منتخبات اوروبية وخليجية بمثل هذه النتائج هي حقيقة لا نستطيع نكرانها! ولكن هل من المفروض ان نكمل تطوير اللعبة على هذا المنوال ونقول لاعبونا قليلو خبرة او اعمارهم صغيرة (فالفريق التشيكي لعب بالصف الثاني وليس الاول) اعتقد ما يقصده رئيس الاتحاد الحالي بأننا أخطأنا بلعب مثل هذه المباريات ولم نقرأ مستوانا الفني صح؟ حيث فرحنا بالفوز على السعودية وكأننا تأهلنا للنهائيات؟ فمن يتحمل المسؤولية هم من اختار هذا المنتخب للعب معه والمدرب وبعض اللاعبين واللجنة الفنية و... و... و. النتيجة ليست بالحظ ولكنها بسوء تخطيط وادارة.... وليس للاستراتيجية اي دخل بالموضوع لان النظام الديموقراطي الرياضي من شأنه ان يدمر اي رياضة.... واولها الرياضة الكويتية... والله من وراء القصد.

