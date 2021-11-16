«أيامي سيريس الكويت للكارتينغ» تنطلق الجمعة

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أعلن النادي الكويتي لرياضات المحركات أول من أمس عن تنظيم بطولة «أيامي سيريس الكويت» الأولى لسباقات سيارات الكارتينغ، بالتعاون مع شركة بروموتركس، إذ ستقام منافستها يومي الجمعة والسبت المقبلين على المضمار المخصص لسباقات الكارتينغ في مدينة الكويت لرياضة المحركات تحت رعاية شركة تويوتا الساير للسيارات.

وخلال مؤتمر صحافي عقد أول من أمس بمناسبة انطلاق البطولة، قال مدير رياضة السيارات في النادي الدولي الكويتي للسيارات (KT) فؤاد ابو عرجة بأنه يسره أن ينقل تحيات رئيس مجلس إدارة النادي عماد بوخمسين لجميع الحاضرين في المؤتمر الصحافي وأن يبارك للمنظمين على هذه المبادرة المهمة في مجال رياضة السيارات، وأضاف أن النادي الدولي الكويتي للسيارات بصفته الممثل الرسمي لدولة الكويت في الإتحاد الدولي للسيارت له تاريخ عريق برياضة السيارات وكان أول من بادر بتنظيم بطولات رياضة السيارات في الكويت والمنطقة منذ بداية السبعينات ويهمه جداً إقامة المزيد من البطولات الخاصة برياضة السيارات والدراجات النارية سواء المحلية منها أو الدولية ويحرص دائما على تقديم يد العون وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بتنظيم هذه البطولات لكافة أندية رياضة السيارات في الكويت ، معرباً عن سعادته بالجهد المشترك والتعاون المثمر بين النادي الكويتي لرياضات المحركات وشركة اكستند وكيل محركات إيامي وبروموتريكس وبدعم من شركة تويوتا الساير».

وأفاد بأن الإتحاد الدولي للسيارات يبدي اهتماماً كبيراً بفئة الشباب الصغار حيث ان هذه الفئة هي الجذور التي تغذي هذه الرياضة ، مضيفا: «نحن في الكويت بأمس الحاجة لتهيئة جيل جديد من الرياضيين الصغار وتطوير وصقل مهاراتهم لضمان استدامة هذه الرياضة ، ورياضة الكارتينغ هي بداية الطريق من أجل ضمان استدامة رياضة السيارات في الكويت وهي مصنع الأبطال في رياضة السيارات التي منها ينطلق المتسابقون لبطولات أعلى مثل الرالي أو سباق الحلبات بفئاتها المختلفة وصولاً إلى الفورمولا 1».

وعن حلبة الكارتينغ في مدينة الكويت لرياضة المحركات قال ابو عرجة ان هذه الحلبة شيدت حسب المواصفات العالمية وحصلت على أعلى تصنيف والرخصة الدولية الخاصة بحلبات الكارتينغ من الاتحاد الدولي للسيارت مما يؤهلها لاستضافة أهم البطولات العالمية في سباقات الكارتينغ ، وقال ان الفضل بذلك يعود إلى سمو الأمير الراحل المغفور له الشيخ صباح الأحمد ولإشراف الديوان الأميري على مدينة الكويت لرياضة المحركات .

كما أشاد بدعم شركة تويوتا الساير لهذه البطولة متمنياً أن تكون مثالاً يحتذى من قبل شركات القاع الخاص ووكلاء السيارات على وجه الخصوص .وفي نهاية حديثه تمنى النجاح للمنظمين في هذه البطولة . بدوره، شكر مدير عام شركة اكستند الوكيل الحصري لمحركات ايامي في الكويت، السعودية والبحرين طارق العمر مبادرة النادي الكويتي لرياضات المحركات على تبنيهم بطولة «ايامي سيريس الكويت» والتي تعد الاولى من نوعها في الكويت.

فيما قال رئيس مجلس إدارة النادي الكويتي لرياضات المحركات يوسف البدر ان سباقات الكارتينغ هي الخطوة الأولى في عالم رياضة المحركات، والأساس الذي أسهم في إعداد وتأهيل أشهر المتسابقين في العالم للفورمولا مثل مايكل شوماخر، ارتون سينا، لويس هالملتون وغيرهم، كما انها كانت أيضاً بداية للعديد من سائقي الناسكار ، مؤكداً حرص النادي على تطوير و صقل مواهب الشباب في هذه الرياضة و نقلهم الى المستوى الذي يؤهلهم لمنافسة اقرانهم في العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي إن بطولة أيامي سيريس الكويت، ستسهم في خلق نمط جديد لتوعية الشباب بمخاطر التسابق على الطرقات، وستعزز التوجه نحو تشجيعهم على المشاركة في بطولات رياضية للمحركات معتمدة محلياً وعالمياً، مما يتيح لهم الاستمتاع بجميع ومختلف الأشكال لرياضة المحركات في مضامير سباق مجهزة ومصممة خصيصاً للتسابق الآمن وفق اشتراطات السلامة الدولية،وتحت اشراف متخصصين وبوجود جهات رسمية مثل وزارة الداخلية والاطفاء والاسعاف اضافة الى ممثلي وسائل الاعلام المختلفة المرئية والمسموعة والمقروءة.

بدوره قال رئيس اللجنة المنظمة، ممثل شركة بروموتريكس المالكة لحقوق تسويق بطولة ايامي سيريس الكويت مبارك الرميضي، إن البطولة ستضع الكويت على الخارطة العالمية لسباقات الكارتينغ، كونها جزءا من بطولة أيامي سيريس الدولية المنتشرة في أكثر من 50 دولة حول العالم، مشيراً الى أن النسخة الكويتية من بطولة أيامي سيريس كاملة ومتكاملة ومعترف بها محلياً ودولياً، وهي حدث رياضي وطني مصنف ومعتمد من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.

من جهته، قال مدير أعمال تويوتا في الكويت مارتن اهيرن إن رعاية « تويوتا الساير» للنسخة الكويتية الأولى من بطولة أيامي سيريس الدولية للكارتينغ المعروفة عالمياً، يأتي في اطار حرص الشركة على تحقيق السبق في استقطاب الشباب وتشجيعهم على ممارسة الرياضات المتنوعة للمحركات التي تستهوي الكثير منهم في الآونة الأخيرة، مؤكداً على تركيز الشركة واهتمامها برعاية البطولات الرياضية للمحركات المصنفة والمعتمدة من هيئات ومؤسسات عالمية.من جانبه قال مدير تسويق تويوتا بدر الساير انه «لطالما حظي التوجه المتعلق بدعم الأبطال الشباب في الرياضات المختلفة بالأولوية والأهمية من قبل شركتنا، فنحن نؤمن بأنهم عماد المستقبل والقوة الدافعة لعجلة الاقتصاد، ونعتبر تشجيعهم مسؤولية اجتماعية، مشيراً الى دعم الشركة للبطل أحمد المطيري الذي حصل على الميدالية الفضية في الألعاب البارالمبية في طوكيو 2020».

