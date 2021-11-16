سحب قرعة «الألعاب الخليجية»

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سحبت أول من أمس قرعة دورة الالعاب الرياضية الخليجية الثالثة التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 9 إلى 19 يناير المقبل على مسرح اللجنة الاولمبية. ووضعت القرعة «الأزرق» في مواجهة البحرين في انطلاق منافسات كرة القدم في 8 يناير المقبل ضمن الجولة الأولى والتي تشهد أيضا لقاء السعودية مع عمان. ويخوض «الأزرق» لقاءه الثاني أمام السعودية في 10 يناير، ويختتم مواجهاته في 12 منه أمام قطر.

وفي منافسات كرة اليد سيخوض المنتخب مباراته الأول أمام المنتخب القطري في 7 يناير على أن تستمر منافسات اللعبة لغاية 12 الشهر ذاته. وفي الكرة الطائرة يلعب الأزرق لقاءه الأول أمام نظيره الاماراتي في 11 يناير، وتستمر منافسات اللعبة لغاية 17 الشهر ذاته، أما كرة السلة فيلعب المنتخب الوطني لقاءه الأول أمام نظيره القطري في 7 يناير على أن تنتهي منافسات اللعبة في 12 منه. وتقام المنافسات بنظام الدور من دور واحد.

ورحب المدير العام لدورة الالعاب الخليجية الثالثة حسين المسلم، بالضيوف ممثلي اللجان الاولمبية الخليجية المشاركة في الدورة، مؤكدا بأن الكويت على أتم الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الخليجي الكبير، متمنيا نجاح هذا التجمع ليكون انطلاقة جديدة للرياضة الخليجية.

