القادسية والسالمية في «اليد»

محلية

يخوض القادسية اختبارا صعبا أمام السالمية في الـ 07:30 مساء اليوم ضمن الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة لكرة اليد التي تشهد مباراة أخرى تجمع كاظمة مع القرين في الـ 05:30 مساء، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات المغطاة.

ويحتل السالمية المركز الثاني برصيد 9 نقاط خلف الكويت المتصدر صاحب 12 نقطة، ويأتي بعدهما كاظمة والقادسية وبرقان برصيد 8 نقاط لكل منهم، ثم الفحيحيل 5 نقاط والعربي 4 نقاط، واخيرا القرين دون رصيد من النقاط.

وتعتبر مباراة القادسية مع السالمية مهمة جداً للطرفين نظراً لأنها ستقرب الفائز من ضمان التأهل إلى المربع الذهبي. وفي الثانية تبدو مهمة كاظمة سهلة لحصد نقطتين جديدتين على حساب القرين المتواضع.

