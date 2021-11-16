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«الفتاة» تُوّج بلقب «القوى»


نال نادي الفتاة لقب سباق فئة السيدات للفرق ضمن منافسات اليوم الختامي للبطولة العامة لسباق الطريق لألعاب القوى التي ينظمها اتحاد ألعاب القوى وشملت ايضا اقامة منافسات في فئات العمومي والشباب والناشئين والاشبال على مدى ثلاثة أيام. واحتل الكويت المركز الثاني في السباق الذي كان على مسافة 3 كيلومترات واقيم على الطريق المحاذية لستاد جابر الدولي فيما جاء الساحل بالمرتبة الثالثة. واسفرت منافسات السباق على الصعيد الفردي عن فوز اللاعبة أمل الرومي من نادي الفتاة بالمرتبة الاولى للسباق فيما حلت زميلتها بالنادي لولوة العسكر بالمركز الثاني بينما نالت لاعبة الكويت نورة عادل المركز الثالث.


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