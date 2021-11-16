تنافس مثير في «هوكي السيدات»

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تشهد منافسات بطولة الدوري الوطني لهوكي الجليد للسيدات للموسم الرياضي الحالي (2021 - 2022) الذي ينظمه نادي الالعاب الشتوية تنافسا قويا بين الفرق الأربعة المشاركة في الدوري وسط تحسن كبير لمستويات معظم اللاعبات في هذه الاندية. وتمكن نادي «قلاديتر» من تحقيق فوز مثير على نظيره وايلد كاتس بنتيجة 4 - 3 في المباراة التي اقيمت مساء الأول من امس بصالة النادي بمنطقة بيان وجاءت قوية من الجانبين ليستمر التنافس بين كل الفرق الاربعة للظفر بلقب البطولة التي تقام للموسم الثاني على التوالي علما الدوري يشهد ايضا مشاركة ناديي «بلو ويفز» و«دايموتد». وشهد النادي زيارة اخوية من عضو مجلس النواب المصري سيد سمير اذ اشاد بجهود النادي بتطوير الالعاب الشتوية بالبلاد لا سيما في ظل تشييد هذه المنشأة المميزة التي تعد صرحا رياضيا كبيرا يخدم الشباب الكويتي المحب لهذه الرياضات.

