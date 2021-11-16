دوري الصغار ينطلق 3 ديسمبر

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وافقت أندية القادسية والكويت والعربي وكاظمة والنصر والساحل وخيطان والتضامن وبرقان والجهراء والصليبخات والفحيحيل واليرموك على المشاركة في دوري الصغار مواليد 2008-2009، فيما اعتذر السالمية والشباب عن عدم المشاركة. وكان عقد مساء أول من أمس الاجتماع التشاوري بشأن موعد انطلاق مسابقة دوري الصغار بحضور مدير إدارة التطوير والتدريب في اتحاد الكرة عبدالعزيز حمادة ومدير إدارة الصغار والبراعم محمد العتيبي ومدير منتخبات البراعم د. عبدالله المهيني وكذلك ممثلي الأندية. وتم في الاجتماع اعتماد مواعيد انطلاق المباريات واعتماد الملاعب، مع مراعاة مواعيد اختبارات الطلبة. وتم الاتفاق على سحب قرعة الدوري يوم 21 نوفمبر الجاري في مقر الاتحاد، فيما ستنطلق البطولة يوم 3 ديسمبر المقبل.