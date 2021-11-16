 «التجديف» إلى الشارقة   

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غادر البلاد متوجها إلى مدينة الشارقة الإماراتية وفد المنتخب الوطني للتجديف للمشاركة في بطولة مجلس التعاون التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 24 نوفمبر الحالي، والمشاركة في البطولة العربية التي ستقام في الفترة من 25 إلى 27 منه على شاطئ الحمرية،فيما سيقيم المنتخب معسكرا تدريبيا مسبقا قبل بدء منافسات البطولتين. ويرأس الوفد عضو مجلس إدارة النادي البحري ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي ويضم ستة لاعبين ولاعبات هم : محمد سبتي ومحمد الربيع وعبدالرحمن الفضل وعبدالرحمن الصفران وسعاد الفقعان وفي الملا، فيما ستشتمل مشاركات المنتخب في فئات الزوجي والفردي رجال وسيدات ومختلط للناشئين والكبار.