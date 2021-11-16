«المشروعات السياحية».. «اغتيال مُتعَّمد» و«خراب متواصل»

مال وأعمال

لا يزال مسلسل التدليس على أبناء الكويت مستمراً، ففي الوقت الذي تؤكد فيه تقارير الجهات الرقابية وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة لشركة المشروعات السياحية، تصر جهات حكومية أن الشركة بريئة من تلك المخالفات براءة الذئب من دم ابن يعقوب وأنها تستهدف تطوير القطاع السياحي والترفيهي في الكويت!

ومع حرقة دماء المواطنين الذي لم ينل من إدارة المشروعات السياحية إلا الغلق وهدر المال العام وتطفيش الكويتيين منها، حتى أن أجيالاً ضاع عمرها ولم تشهد ولو مشروعاً واحداً مما أعلنته الشركة وإدارتها الحصيفة حتى يومنا هذا!

ويقول مغردون ومتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الأرقام لا تكذب ولا تتجمل، فإن المشروعات السياحية -ووفقاً لتقارير جهات رقابية- أهدرت نصف مليار دينار من المال العام بسبب استغلال مستثمرين لمساحات غير مرخصة في مواقعها، كما أن الشركة قامت بتوقيع عقوداً استشارية بقيمة 14 مليوناً ولم تنجز سوى 1 بالمئة فقط من مشاريعها، كما أهدرت الشركة أكثر من 654 ألف دينار في مشروع VIP Terminal والذي لم يتم إنجازه وتخارجت منه بعد سنوات من الدراسات والاستشارات غير المجدية وغير المبررة.

سوء الإدارة

ويقول المغردون والمتابعون، أن من بين مسلسل الهدر المتواصل، توقيع الشركة اتفاقية مع شركة أميركية بأكثر من 234 ألف دينار لتطوير حديقة الشعب دون إعداد دراسة جدوى. كما أن من بين ما رصدته التقارير الرقابية من سوء استراتيجية إدارة الشركة تسببها في هدر مالي يقدر بحوالي 23.9 مليون دينار نتيجة عدم طرح الشركة لعدد 17 مطعماً بالواجهة البحرية.

ومع كل هذا الهدر، قامت الشركة بتخصيص مكافأة قدرها 36 ألف دينار مكافآت لأعضاء مجلس إدارة الشركة على الرغم من تحقيقها خسارة بلغت 12.28 مليون دينار.

تطفيش الكويتيين

ولم تكتف إدارة الشركة بذلك بل قامت بالاستغناء عن معرفة لموظفي الشركة وتغيير ثقافة وبيئة العمل ما حمل الشركة أعباء مالية لا مبرر لها وقد أورد الموظفين الكويتيين على الرغم من ابرامها عدة عقود على مدى 5 سنوات تضمنت أعمال تطوير وتدريب ونقل الديوان بيان لعدد 8 عقود بمتوسط كلفة بلغت 1.39 مليون دينار.

ومن بين الملاحظات الأخرى التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة على أداء الشركة عن العام المالي 2020/2021: مواجهة الشركة لمخاطر تمويلية تتمثل في عدم توافر مصادر تمويل حالية لتنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بتأجيل سداد الدفعات البالغ إجماليها 250 مليون دينار وانخفاض إيرادات الأندية والمراسي بقيمة 353 ألف دينار نتيجة منح الأعضاء اشتراكات مجانية.

استياء شعبي ونيابي

وعلى الرغم من الاستياء الشعبي للاستغناء عن الكويتيين، والتفاعل النيابي الكبير الذي رافق هذا الاستياء، لا تحرك الحكومة ساكناً وتتردد في التعامل مع تلك الأزمة التي طالت كل الكويتيين والتي كانت بلدهم درة الخليج وسباقة في تطوير القطاع السياحي والترفيهي.

وتفاعلاً مع ما رصدته «النهار» في عددها الصادر يوم 8 نوفمبر من الملاحظات والمخالفات الجسيمة الصادرة عن تقارير رقابية رسمية، انفجر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» برسائل حملت الكثير من الشكور والتساؤلات حول أداء شركة المشروعات السياحية وبما حواه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات ومخالفات مالية جسيمة، بما يشبه صرخة استغاثة حقيقية لعل القائمين على تطوير القطاع السياحي والترفيهي يتخذون قراراً حيال إدارة الشركة واداءها الذي يزداد يوماً بعد آخر.

رئيس لجنة حماية الأموال العامة في مجلس الأمة د. عبد الله الطريجي أشار قائلاً رئيس المشروعات السياحية لم يحضر اجتماع حماية الأموال العامة، مضيفاً المشروعات السياحية صرفت 14 مليون دينار لعقود استشارات وتدريب.

وفي رسالة منه لوزير المالية عبر «تويتر» أشار من خلالها إلى أن بداية إنقاذ الشركة ومرافقها وإعادة الحياة لها تتمثل في إقالة الرئيس التنفيذي للشركة، فالمصلحة العامة لا تحتمل مزيداً من التأخير!

وتعليقاً على كلام الطريجي، غرد حساب باسم «بدر» قائلاً: تضارب مصالح بشكل صريح وباعتراف من شركة المشروعات السياحية نفسها ومع ذلك لم يكلف الرئيس التنفيذي للشركة نفسه لطلب لجنة حماية الاموال العامة وتخلف عن الحضور.. استهتار واستهزاء مجلس الأمة وديوان المحاسبة فقدوا هيبتهم.

المغرد عبد العزيز الصقعبي أشار إلى أن الحكومة فشلت في الملف السياحي، شركة المشروعات السياحية وظيفتها إغلاق كل شيء جميل في البلد.

وفي سؤال استنكاري، أشارت المحامية دلال الملا لما يكون الرئيس التنفيذي للمشروعات السياحية يمتلك أسهم في شركة خاصة.. حينها نعرف السبب! في إشارة منها لتراجع وتدني أداء الشركة.

ومن جانبه وجه المغرد عيسى بورسلي رسالة إلى الشركة قائلاً « السادة شركة المشروعات السياحية..!! تعرفون المغفور له العم صالح الشهاب رحمة الله عليه، أين أنتم وأين هو من الترويج السياحي..! رجل خلده تاريخ الكويت السياحي -رحمة الله عليه-.

وتحت حساب بعنوان « أرابيك أوباما» رئيس المشروعات السياحية سحب على مجلس الأمة ويعتبر إدارة شركته الخاصة أهم منكم ومن ديوان المحاسبة.. متسائلاً: عندكم تعليق؟

وغرد حساب باسم A. قائلاً إن أبراج الكويت كانت فكرة أكثر من أربعين سنة ونفذت الفكرة ومن جمالها إلى الآن يتم التباهي من قبل شركة المشروعات السياحية، متسائلاً: هل الأفكار تعطلت لإيجاد مشاريع أخرى

أجمل ؟ ليجيب على تساؤله قائلاً: الأفكار لا تنتهي ولكن مصالح أشخاص والفساد يقف عثرة في طريقها.

المغرد فالح بن خضير المطيري في نظرة تشاؤمية يقول: الرئيس التنفيذي لشركة المشروعات السياحية يقول أنا ألغيت المدينة الترفيهية وفرحان أوي، ليضيف: خذها من أخوك الخطوط الكويتية والمخابز والمواشي راح تنباع والخروف سعره يصير 1000 دينار والخبزة راح تصير 100 فلس، مختتماً تغريدته قائلاً: وسجل يا تاريخ!

أما المغرد نايف الهدية أشار في تغريدته أنه أن عرف هوى المواطنين في المزارع والجواخير، نتمنى أن يملك كل رب أسرة متقاعد جاخور 1250 متراً وهذا الأمر واقع لا يحتاج إلى دراسة اجتماعية أو استشارات لأنها تنظر بالعين جموع السيارات نهاية الأسبوع بالتوجه إلى هذه الأماكن بعد هرم المشروعات السياحية.

حساب مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية غرد على «تويتر» في تعليق منه على كتاب «النهار» بعنوان لمن يهمه الأمر قائلاً: «أقبض من دبش»! قائلاً رسالة مستعجلة من مواطن ضايق خلقه إلى وزير المالية.. شركة المشروعات السياحية التابعة لسعادة الوزير. معلقاً بالقول: وزير المالية ضايق خلقه من زمان.. بالتالي صاحب الخطاب والمخاطب Same Same.

وغرد حساب المستهلك الكويتي الشهير متسائلاً: وين المشروعات السياحية؟ معلقاً على وجود تذاكر من المرافق الترفيهية وجمعية الزهراء التعاونية وحولي بارك وطفل المستقبل وبولينغ كوزمو وغيرها.

وفي تعليق منه على تقرير ديوان المحاسبة على أداء شركة المشروعات السياحية، أوضح المغرد أبو عسم: ابتسم فإنها خرابة!

قتل متعمد

ومن جهة أخرى، أشارت مصادر موثوقة عبر «النهار» إلى أن وضع السياحة في الكويت يرثى له، مشيرة الى أن البيروقراطية وبعض الجهات الحكومية التقت على فكرة عدم اقامة سياحة في الكويت تساعد على الترفيه والترويح لمن هم داخل الكويت وحولها. مشيرين إلى أن المشروعات السياحية «قتلت» وقضي عليها، وبتعمد.

ودللوا على ذلك ما تعانيه الشركة حالياً من وقف جميع أنشطتها المتعددة والمختلفة والتي كانت فيما مضى لها نشاط كبير وملحوظ، مبينين أن سوء الادارة أحد الأسباب الرئيسة في ذلك، مع غياب اهتمام الجهة المسؤولة والتي تتبعها المشروعات السياحية.

