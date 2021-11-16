«وربة للتأمين» حققت 1.89 مليون دينار أرباحاً صافية خلال 9 أشهر

مال وأعمال

أعلنت شركة وربة للتأمين، أمس، عن النتائج المالية لفترة تسعة الأشهر الأولى من العام الجاري 2021 والمنتهية في 30 سبتمبر، حيث أظهرت النتائج تحقيق الشركة لأرباح صافية بلغت 1.89 مليون دينار ما يعادل 11.2 فلساً ربحية للسهم الواحد مقارنة مع أرباح بلغت 1.46 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي 2020 ما يعادل 8.3 فلوس ربحية للسهم الواحد بنسبة نمو لربحية السهم بلغت 34.1%، ونمواً للأرباح قدره 28.8%.

وبينت الشركة في بيان صحافي أن إجمالي الاقساط المكتتبة بلغ 25.3 مليون دينار مقارنة

بـ 21.5 مليون دينار بنسبة نمو بلغت 17.8% فيما بلغ صافي ايرادات الاستثمار 1.2 مليون دينار مقارنة مع 885.5 ألف دينار بنسبة نمو 44% . وشهد اجمالي الإيرادات نمواً كبيراً إذ بلغ 13.9 مليون دينار، مقارنة ب 12.7 مليون دينار بنهاية سبتمبر 2021 بنمو 9.9%

وسجل إجمالي حقوق الملكية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 39.51 مليوناً، مقارنة مع 35.4 مليون دينار في ذات الفترة من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 11.3%.

وتعليقا على النتائج المالية قال رئيس مجلس الادارة أنور جواد بوخمسين: «فخورون بتحقيق هذه الارباح التي تؤكد نجاح الشركة في تطبيق استراتيجيتها التي دخلت حيز التنفيذ في 2017 واستمرارها حتى 2021، موضحا أن تطبيق الاستراتيجية ساعد الشركة على تطوير أعمالها وزيادة ربحيتها وتدعيم محفظتها الاستثمارية والتشغيلية».

وأشار بوخمسين إلى أن منهجية مجلس الادارة الاحترافية في التخطيط الاستراتيجي وجهود الادارة التنفيذية المتميزة في ادارة اعمال الشركة نجحت في ترسيخ ودعم مكانة الشركة في سوق التأمين المحلي التي استمرت على مدار 45 عاماً من النجاح والتميز ويعكس مصداقية مجلس الادارة من خلال تحقيق الاهداف الاستراتيجية التي تعزز وتحفظ حقوق مساهمي الشركة والذي انعكس على التصنيف الائتماني للشركة ( BBB ) مع نظرة مستقبلية مستقرة وفقا لوكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية حيــث تعكس النتائج المالية للشركة الاداء المتميز والايجابي لها خلال الربع الثالث من العام الجاري 2021.

