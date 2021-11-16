بالتعاون مع محافظ العاصمة لجعله مدينة ذكية مُبتكرة «Ooredoo» تتبنى تطوير سوق المباركية

مال وأعمال

أعلنت Ooredoo للاتصالات، عن تبني مشروع سوق المباركية القديم لتحويله إلى مدينة ذكية مبتكرة تعتمد وتقدم للزوار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تُلبي احتياجات الأجيال الحالية والقادمة وتُحسن من تجربة زيارتهم للسوق. لطالما تولت Ooredoo الكويت مدّ أواصر التعاون والتنسيق بينها كشركة خاصة وبين القطاع الحكومي، تعاونت الشركة مع محافظ العاصمة، الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح للعمل على تطوير سوق المباركية القديم ليكون إحدى المدن الأكثر ذكاءً في الدولة وذلك من خلال تطوير بنية تحتية مناسبة توفر اتصال إنترنت يعزز من تجربة الزوار والمستخدمين لمختلف المرافق والخدمات العامة في السوق، ومنها خدمات الاتصالات والخدمات الرقمية. وتعليقاً على تبني هذا المشروع، قال الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت، عبدالعزيز البابطين: «من خلال مشروع تطوير سوق المباركية القديم كمبادرة تجمع مختلف الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لنصبح مؤسسة واحدة ذات رؤية مشتركة تقدم خدمات شاملة للمواطنين والمقيمين والزوار تهدف إلى توفير حياة ذكية وسياحة ذكية واقتصاد ذكي. فهي رؤية ثاقبة طويلة المدى تتبنى معايير الاستدامة بجميع عناصرها. ويحرص مشروع سوق المباركية القديم على توفير أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة للمدن الذكية والمستدامة بشكل متكامل وسلس عبر أنحاء المنطقة».

وخلال زيارته للقاء الرئيس التنفيذي لشركة Ooredoo الكويت في برج Ooredoo، عبر محافظ العاصمة، الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، عن سعادته بهذا التعاون قائلاً: «نثمن المبادرة التي طرحتها Ooredoo في إعطاء قيمة مضافة لسوق المباركية ومزج الحاضر بالماضي العتيق لهذا السوق من خلال توفير حلول ذكية وخدمات انترنت مجاني لرواد السوق لطالما عرفت Ooredoo بإنجازاتها الكبيرة التي تدعم البيئة والمجتمع والتحول الرقمي فهي لا تعرف المستحيل نظراَ لعزيمة وإرادة رؤساء الشركة ، وهذا يؤكد من جديد أهمية القطاع الخاص ودوره في تعزيز التنمية المستدامة وفي هذه المناسبة أتوجه بجزيل الشكر لشركة Ooredoo ورئيسها التنفيذي ومسؤولي الشركة وجميع العاملين فيها على تبني هذه المبادرة».

