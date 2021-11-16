«جي إف إتش» استحوذت على حصة الأغلبية في أحد كبار مزودي الرعاية الصحية بالإمارات

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أعلنت مجموعة جي اف اتش المالية عن استحواذها على حصة قدرها 60% من كبرى مزودي الرعاية الصحية متعددة التخصصات في دولة الامارات العربية المتحدة، شركة ملتي سبيشلتي هيلث كير بارتنر هولدن قلمتد، في اطار معاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار الجدير بالذكر أن الشركة هي سلسلة الرعاية الصحية الوحيدة المتعددة التخصصات في امارتي أبو ظبي والعين وتعتبر من بين الشركات القليلة على مستوى دولة الامارات التي تدير 19 عيادة رعاية صحية الى جانب صيدليتين، موزعة في امارات دبي وأبو ظبي والعين والشارقة.

ستتم ادارة الاستثمار من قبل منصة هيليان، كمنصة للاستثمارات في الرعاية الصحية لمجموعة جي اف اتش، وهي منصة تركز نشاطها اقليمياً للاستثمار في الأصول عالية الجودة التي توفر رعاية صحية ذات تكاليف منخفضة في القطاعات غير المستهدفة – استثماريًا وذلك على الوجه الأمثل في مثل هذا القطاع النامي. من خلال هيليان، تسعى جي اف اتش الى تعزيز محفظة الرعاية الصحية باضافة المزيد من كبار مزودي الرعاية الصحية بالمنطقة. تركز استراتيجية هيليان على شراء وبناء وتوحيد أنشطة أعمال الرعاية الصحية، مثل «MSH»، التي تستفيد من الطلب المتزايد بالاضافة الى مراكز الرعاية الصحية المتخصصة المتميزة وتوسيع انشطتها في المدن الرئيسة ذات الهامش الربحي المرتفع وأنشطة الرعاية الصحية عالية النمو في منطقة الخليج.

وقال سمير عزام، المدير الاداري للأسهم الخاصة في جي اف اتش: «يسعدنا الاعلان عن استحواذ استراتيجي آخر في قطاع الرعاية الصحية من خلال منصتنا الاستثمارية للرعاية الصحية، هيليان. يتوافق الاستثمار في «MSH» جيدًا مع المعايير الاستثمارية لمنصة هيليان، حيث تجمع بين مزيج قوي من أنشطة الأعمال المستقرة المدرة للنقد مثل خدمات التجميل وطب الأسنان، والتي تمثل موطئ قدم الى القطاعات التي تسجل نمواً، بما في ذلك مزودي الخدمات متعددة التخصصات واعادة التأهيل. نظراً أن الرعاية الصحية تمثل مجالًا استثماريًا ذا أولوية عالية لحكومة الامارات العربية المتحدة ومع اطلاق «التأمين الصحي الالزامي» في الدولة، تعتبر فرصة الاستثمار في «MSH» من الفرص الاستثمارية الفريدة التي نعمل على تقديمها للمساهمين في هذه القطاعات التحفظية والتي نؤمن بأنها تواصل التقدم من قوة الى قوة. سوف نعمل على توسيع استثماراتنا في دول المنطقة، بما في ذلك المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة التي نرى فيها تقدما ونموا مستمرا في قطاع الرعاية الصحية».

وأضاف مجلس ادارة الشركة وادارتها، «نحن متحمسون للمرحلة القادمة من النمو بعد هذا الانجاز المهم للشركة.

