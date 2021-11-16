السالم: ضرورة مواكبة الشركات الخليجية مستجدات الأسواق العالمية

مال وأعمال

أكد نائب رئيس مجلس الاعمال الكويتي بدبي المهندس فراس السالم أهمية مواكبة الشركات التجارية الخليجية للتطورات والمستجدات التي تشهدها الاسواق العالمية.

جاء ذلك على هامش مشاركة السالم في ملتقى (الرؤساء التنفيذيين العالميين حول اطلاق مراكز عمل اكثر شمولية وتنوع لاستدامة الاعمال) الذي تنظمه غرفة دبي للتجارة والصناعة. وقال السالم الذي يشارك في الملتقى كممثل للقطاع الخاص الكويتي في الامارات في تصريح لـ(كونا) ان بيئة العمل اليوم تختلف عن السابق نظرا للنمو المضطرد في التبادل التجاري العالمي اثر التقدم التكنولوجي السريع.

وشدد على ضرورة تكوين قاعدة اكبر من الخبرات والثقافات المتنوعة وابتكار طرق متعددة للتسويق وزيادة الانتاج ومن ثم الانتشار بشكل تدريجي في الأسواق العالمية وذلك من اجل زيادة العوائد المادية وضمان استدامة الاعمال ومقارعة الشركات الكبرى في العالم.

وأشار السالم الى ان الملتقى تناول المستجدات الاقتصادية العالمية وفرص النمو في كل قطاعات الأعمال والاستثمار الى جانب التحديات التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة. يذكر أن مجلس الأعمال الكويتي بدبي والإمارات الشمالية يعمل منذ تأسيسه في عام 2016 على تعزيز الخبرات والفرص والعلاقات من خلال الفعاليات المتنوعة. ويفتح المجلس أبواب عضوية لكل رواد الأعمال والعاملين والشركات الكويتية في الامارات أو من يرغبون في توسيع أعمالهم فيها من خلال زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي.

