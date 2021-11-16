خلال الحملة الترويجية الافتراضية بالتعاون مع «غولدمان ساكس» البورصة سلَّطت الضوء على فرص الاستثمار

مال وأعمال

نظمت بورصة الكويت حملة ترويجية افتراضية بالتعاون مع مؤسسة الخدمات المالية والاستثمارية غولدمان ساكس، في 10 نوفمبر 2021، وخلال هذه الحملة قامت 12 شركة مدرجة، بما في ذلك شركة بورصة الكويت، بعقد أكثر من 110 اجتماعات مع 20 بنكاً استثمارياً ومجموعة من شركات إدارة الأصول المالية الرائدة عالمياً.

هذا وأتاحت الاجتماعات الفرصة للمستثمرين الدوليين للتعرف على ميزات وفوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي، مانحةً إياهم نظرة متعمقة على الأداء المالي واستراتيجية الأعمال للشركات المدرجة. ذلك ومثّل بورصة الكويت خلال الحملة الترويجية رئيس قطاع الشؤون المالية نعيم آزاد الدين ورئيس قطاع الأسواق نورة العبدالكريم.

وأكد رئيس قطاع الشؤون المالية نعيم آزاد الدين على التزام بورصة الكويت باستغلال الفرص ومجابهة التحديات، منوهاً إلى أنها تعمل اليوم عبر استراتيجية متينة وأسس سليمة لتجاوز المرحلة الراهنة المليئة بالتحدي، وإحراز نتائج مهمة في ضوء الانكماش المالي الذي يشهده العالم.

كما أضاف: «حققت بورصة الكويت العديد من الإنجازات التي كان لها التأثير الإيجابي على نمو الشركة وأهدافها، فقد أسهمت المرونة التي يتمتع بها الأداء المالي والتشغيلي للشركة في مواجهة جميع التحديات بنجاح. والذي انعكس على النتائج المالية التي حققتها الشركة في الربع الثالث من العام الحالي، حيث بلغ صافي أرباحها 11.7 مليون دينار لفترة تسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021». من ناحيتها، أكدت نورة العبد الكريم، رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، أهمية الاستراتيجية التي تمضي الشركة في تحقيقها، وتتماشى مع رؤيتها، ومع احتياجات أصحاب المصالح على اختلافهم، آخذين بالاعتبار التحول السريع في المشهد التكنولوجي والاقتصادي. وأضافت العبدالكريم قائلة: «حرصنا من خلال سلسلة الحملات الترويجية والأيام المؤسسية على إبقاء المُصدرين على اتصالٍ فعّال مع نخبة من المستثمرين الدوليين للاستفادة من فرص الاستثمار في الكويت؛ وذلك ضمن جهودنا المتواصلة لإرساء منصةٍ جاذبةٍ يستفيد منها جميع المشاركين في السوق. نعمل باستمرار على تعزيز مكانتنا من خلال التركيز على أهدافنا الرئيسة الأربعة، والتي تشمل تأسيس قاعدة مصدرين جاذبة، وزيادة تواجد وانتشار المنتجات، وتماشي مستوى البنية التحتية وبيئة الأعمال مع المعايير العالمية، وتوسيع قاعدة المستثمرين». تهدف سلسلة الأيام المؤسسية والحملات الترويجية لبورصة الكويت إلى تسويق الشركات المدرجة في سوق المال الكويتي للمجتمع الاستثماري وما يوفره من فرص استثمارية؛ وذلك من خلال التقاء الشركات الكويتية المدرجة مع كبرى شركات الاستثمار وإدارة الأصول المالية عالمياً، مسلطة الضوء على المتانة المالية واستراتيجية العمل لهذه الشركات لتقديم نظـرة أعمق حول فوائد الاستثمار في سوق المال الكويتي.

