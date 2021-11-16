«بيتك» يجدِّد الشراكة مع «العلوم الإدارية»

مال وأعمال

جدّد بيت التمويل الكويتي «بيتك» شراكته الاستراتيجية مع كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، في إطار الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك لدعم أنشطة وفعاليات الكلية، وفي تأكيد جديد للدور الرائد الذي يضطلع به «بيتك» في الاهتمام بالطلبة والشباب ورعاية أنشطتهم وفعالياتهم في مختلف المجالات.

وجرى توقيع تجديد الشراكة في مقر كلية العلوم الادارية بحضور رئيس الموارد البشرية لمجموعة «بيتك»، زياد العمر، ونائب المدير العام للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة- يوسف الرويح، والقائم بأعمال عميد كلية العلوم الادارية ورئيس مجلس امناء مركز التميز بالادارة د. محمد زينل.

وعلى هامش حفل توقيع الشراكة الاستراتيجية، أكد رئيس الموارد البشرية للمجموعة، زياد العمر، حرص «بيتك» على تعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية ضمن الاهتمام بالطلبة والعملية التعليمية ودعم القدرات الوطنية، معربا عن سعادته بتجديد الشراكة مع كلية العلوم الادارية.

وثمن العمر دور كلية العلوم الادارية في تأهيل العناصر الوطنية وتمكينهم للعمل في بيئة القطاع الخاص، مؤكدا أهمية مواصلة الشراكة بهدف تعزيز وتطوير قنوات التواصل بين الكلية و«بيتك» في مبادرات مختلفة بما يشكل قيمة مضافة للطرفين.

ولفت الى ان الشراكة تسهم في تعزيز جهود «بيتك» في استقطاب مخرجات الكلية لا سيما الشباب المتفوّق للعمل في «بيتك» عبر المشاركة بالمعارض الوظيفية، وتأهيل قدرات الخريجين عن طريق العمل الميداني، كما أنها تعزز دور «بيتك» في تنظيم ورش عمل ومحاضرات لطلبة الكلية، والمشاركة في ندوات وحلقات بحثية.

ووصف العمر علاقة «بيتك» بكلية العلوم الادارية بأنها علاقة استراتيجية، منوّها بأن من أحد أوجه التعاون مبادرة «بيتك» بدعم برنامج الإعداد لاختبارات الآيلتس لتدريب وتأهيل 300 طالب وطالبة كويتيين لاجتياز اختبارات الآيلتس بالتعاون مع كلية العلوم الادارية ومركز التميز في الادارة والمؤسسة العالمية لتعليم اللغة الانكليزية (ELS).

واضاف العمر أن «بيتك» حقق العديد من الانجازات في مجال دعم الطلبة والتعاون مع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، مؤكدا المضي قدما في هذا الالتزام وتقديم الأفضل دائما لدعم جهود التأهيل والتنمية المهنية للطلبة والشباب.

وبدوره، أشار نائب المدير العام للعلاقات العامة والإعلام للمجموعة- يوسف الرويح، الى انه ضمن اطار تجديد الشراكة، يقوم «بيتك» برعاية الأنشطة الطلابية بكلية العلوم الإدارية على مدار العام، التي تتضمن دعم مشاريع، ورعاية حفل تخرج الطلبة الذي تنظمه جمعية كلية العلوم الادارية، بالاضافة الى التعاون مع الاندية الطلابية والمشاركة في فعاليات وأنشطة نادي الادارة والتسويق، وغير ذلك من الفعاليات والندوات والأنشطة الطلابية المختلفة التي تنظمها الكلية.

ولفت الرويح الى ان فريقا من «بيتك» تواجد في الكلية في بداية السنة الدراسية الجديدة بهدف استقبال الطلبة وتوزيع القهوة عليهم بالتعاون مع مشاريع شبابية كويتية، وذلك يأتي حرصا من البنك على دعم هذه المشاريع.

وأضاف أن «بيتك» سبّاق في دعم الطلبة والشباب، وهو من أكبر الداعمين لهم على مستوى القطاع الخاص، من خلال العديد من الإسهامات، مبينا أن «بيتك» يستهدف في استراتيجيته التركيز على الشباب والتعليم ضمن اطار المسؤولية الاجتماعية ومعايير الاستدامة، مع الاهتمام بدعم مبادراتهم المختلفة التي تضيف قيمة للمجتمع.

ومن جهته، أعرب القائم بأعمال عميد كلية العلوم الادارية ورئيس مجلس امناء مركز التميز بالادارة د. محمد زينل، عن تقديره لمبادرات «بيتك» ودعمه المتواصل لتنمية قدرات طلبة الجامعة، مشيدا بدور «بيتك» البارز في دعم المجال التعليمي ورعاية فعاليات وأنشطة الطلبة.

