«وربة» يتيح الاكتتاب إلكترونياً لمساهميه

مال وأعمال

إثر موافقة الجمعية العامة غير العادية، أعلن بنك وربة زيادة رأس مال البنك بنسبة 26.984% وذلك من 1,575 مليار سهم إلى ملياري سهم،على أن تطرح هذه الأسهم الجديدة للاكتتاب العام وتخصص للمساهمين المقيدين بسجلات مساهمي البنك بتاريخ الإصدار، بحيث يكون قدر هذه الزيادة بواقع 425 مليون سهم وعلى أن تكون علاوة الإصدار لكل سهم 95 فلساً تضاف للقيمة الاسمية للسهم البالغة 100 فلس.

وأوضح البنك بأنه يمكن الاكتتاب في زيادة رأس المال الكترونياً باستخدام الانترنت لعدد 51,000 سهم أو أقل حيث يتم السداد من خلال خدمة الدفع الالكتروني K-net وذلك عبر اتباع خطوات بسيطة تتمحور بزيارة الرابط https://www.ipo.com.kw حيث يقوم المكتتب بتسجيل الرقم المدني/ رقم السجل التجاري ليعمل النظام على تحديد أحقيته في الاكتتاب من عدمه؛ بعدها يعمل المكتتب على تسجيل عدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها ومن ثم تسديد القيمة المالية عبر خدمة الدفع الالكتروني.

وفي هذا السياق، صرح الرئيس التنفيذي لبنك وربة شاهين الغانم، قائلا: «نتوقع اقبالا كثيفا على الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال، نسبة الى الثقة الكبيرة التي يحصدها البنك اليوم بين أوساط المساهمين والعملاء وبناء عليه ارتأينا أن نتيح الاكتتاب الكترونيا للمكتتبين وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم وهذا ما يتماشى مع استراتيجيتنا التنموية الهادفة الى إيجاد حلول مرنة رقمية لكل التعاملات المصرفية».

أما بالنسبة للراغبين بالاكتتاب بأكثر من 51,000 سهم، فيمكنهم الدخول الى الرابط ذاته لطباعة وثيقة بيانات الاكتتاب واضافة الاسم والرقم المدني/رقم السجل التجاري وعدد الأسهم المرغوب الاكتتاب بها وقيمتها ومن ثم يمكنهم التوجه الى البنك الخاص بهم وتقديم صورة بيانات الاكتتاب المطبوعة من الرابط ومن ثم القيام بتحويل المبلغ المطلوب الى الحساب المصرفي المخصص لزيادة رأس مال بنك وربة كمبلغ صاف من دون خصم أي رسوم. على إثرها، يقوم المكتتب بالحصول على قسيمة إيداع أصلية بالمبلغ المحول من البنك الخاص به والتوجه الى وكيل المقاصة والايداع (الشركة الكويتية للمقاصة) لاستكمال الإجراءات المتبقية من تقديم المستندات وتعبئة نموذج الاكتتاب. وبعد الانتهاء من الإجراءات يتم تسليم المكتتب إيصال مقابل الاكتتاب.

هذا ويبلغ الحد الأدنى للاكتتاب سهما واحدا ولا يوجد حد أقصى لملكية أسهم البنك باستثناء من يرغب التملك لنسبة 5% أو أكثر من أسهم البنك فيجب الحصول على موافقة مسبقة من بنك الكويت المركزي بهذا الشأن. وإثر انتهاء فترة الاكتتاب والتخصيص النهائي واستكمال الإجراءات التنظيمية اللازمة يتم اصدار إيصال أسهم ليتم ادراجها وتداولها في بورصة الكويت دون أي قيد.

تجدر الإشارة الى أن بنك وربة قد بادر الى زيادة رأس ماله وفق معطيات ارتكزت على أدائه واستراتيجيته؛ وتهدف الزيادة الى تعزيز قاعدة رأس مال البنك وفق معايير لجنة بازل 3 لكفاية راس المال والأغراض العامة للبنك.

ومن جهته، اعرب الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية للمقاصة خلدون الطبطبائي عن سعادته لهذا التعاون المثمر بين بنك وربة والشركة الكويتية للمقاصة، مؤكداً حرص الشركة على توفير احدث الخدمات الرقمية لمساهمي بنك وربة من خلال نظام IPO Kuwait والذي يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام. واضاف الطبطبائي: «نفتخر بالعلاقة العملية والاستراتيجية التي تربطنا مع بنك وربة وثقة البنك بخدمات الشركة والتي تأتي نتيجة نجاح المقاصة في تطبيق استراتيجيتها نحو التحول الرقمي لخدماتها».

وختم الغانم مؤكدا على أن زيادة راس المال عامل مساعد لضخ استثمارات إضافية في تطوير بنية البنك الرقمية وبالتالي تقديم خدمات مصرفية رقمية عالية الجودة وأيضا للتوسع الجغرافي عبر انشاء وافتتاح أفرع جديدة عبر أرجاء الكويت.

