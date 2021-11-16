«إكسبو دبي».. انتعاشة عقارية لمستثمري الخليج

مال وأعمال

توقع المؤسس والرئيس التنفيذي للرواد للعقارات إسماعيل الحمادي تحقيق معرض «إكسبو دبي» طفرة غير مسبوقة في القطاع العقاري بدبي خلال السنوات المقبلة، مستدركاً أن المعرض أسهم في مضاعفة معدلات الطلب على الوحدات السكنية، وخاصة وحدات الفلل والعقارات الفاخرة التي تشتهر بها دبي.

ولفت الحمادي، الى أن تلك الفعالية ساعدت الزوار والراغبين للاستثمار في دبي من مختلف انحاء العالم وفي مقدمتهم مستثمرو منطقة الخليج العربي في التعرف أكثر على المزايا التي توفرها لهم الدولة لتعزيز توسعهم بها.

تعافي السوق

وأضاف أن مؤشرات تعافي السوق أصبحت واضحة، متوقعاً استمرار هذا التعافي خلال السنوات المقبلة بدعم من دخول فئات جديدة من المستثمرين وارتفاع في عدد مشتريي العقارات لأول مرة في دبي، تماشياً مع مستجدات نظام الإقامة الطويلة المطبقة حالياً في دولة الإمارات، و فعاليات معرض إكسبو 2020 في دبي، الذي فتح شهية الاستثمار في القطاع.

واستدرك الحمادي بالقول إلى أن أسعار العقارات السكنية سجلت ارتفاعا ملموسا خلال السنة الجارية مقارنة بالعام الماضي تراوحت بين 2 و3 بالمئة في معظم المناطق، إضافة إلى تحسن تدريجي في مستويات العائد الاستثماري للوحدات العقارية، ومن المتوقع ان يستمر هذا التحسن خلال السنوات القليلة المقبلة.

فرصة تاريخية

وبدوره، أشار الباحث العقاري عبد الرحمن الحسينان إلى أن اكسبو دبي 2020، لم يكن حدثاً عادياً تشهده منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل كان فرصة تاريخية لمستثمري العقار من 170 دولة، كونه حرص على تقديم منتجات عقارية جديدة تواكب أحدث ما تشهده الأسواق العقارية على المستوى العالمي.

وبين أن المستثمرين من دول مجلس التعاون حققوا صفقات شراء معتبرة في مختلف مناطق دبي خلال فعاليات المعرض، وجاء المستثمرون من السعودية والكويت بالمراكز الأولى خليجياً بعد الإماراتيين بناءً على أرقام رسمية.

وأشار إلى أنه ورغم غياب أرقام محددة عن المكاسب المتوقع جنيها من قبل المستثمرين العقاريين بفضل «إكسبو دبي»، لكنه متفائل بالمكاسب طويلة الأجل التي سيحققها المستثمرون بناءً على التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد المحلي في الإمارات وكذلك على قطاعات التوظيف ورفع عدد السكان الذي يعد من أهم العوامل المحركة لقطاع الاستثمار في العقارات السكنية.

وبين الحسينان أن تنظيم فعاليات «اكسبو دبي» جعل دبي قبلة استثمارية مفضلة للكثير من راغبي الاستثمار العقاري من جميع دول العالم.

