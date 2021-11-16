3.1 مليارات دولار صادرات مصر الغذائية خلال 9 أشهر

مال وأعمال

ارتفعت صادرات مصر من الصناعات الغذائية المصرية، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، بنحو 18%، بما يعادل 472 مليون دولار، لتسجل ما قيمته 3.136 مليارات دولار مقابل 2.663 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2020، والتي بلغت 2663 مليون دولار.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، إلى أن صادرات شهر مارس 2021 تعد أعلى قيمة لصادرات الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة بلغت 386 مليون دولار، كما حققت الصادرات خلال شهر مايو والتي بلغت 357 مليون دولار أعلى نسبة نمو في القيمة خلال نفس الفترة بنسبة نمو 49% مقارنة بصادرات مايو 2020، وبلغت صادرات شهر سبتمبر 2021 نحو 330 مليون دولار بنسبة نمو 7%.

وأضاف: «احتلت الصادرات إلى الدول العربية قائمة أهم المجموعات الدولية المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2021 بقيمة 1.686 مليار دولار مستحوذة على 54% من إجمالي الصادرات الغذائية محققة نسبة نمو بلغت 17% وقيمة نمو بلغت 239 مليون دولار، يليها الاتحاد الأوروبي بقيمة 492 مليون دولار محقق نسبة نمو 33% مستحوذة 16% من إجمالي الصادرات».

والدول الأفريقية غير العربية بقيمة 300 مليون دولار وتمثل 10% من إجمالي الصادرات وحققت نسبة نمو في قيمة الصادرات بلغت 1%، والولايات المتحدة الأميركية بقيمة 166 مليون دولار مستحوذة على 5% من إجمالي الصادرات محققة نسبة نمو بلغت 23%. فيما بلغت إلى باقي المجموعات الدولية قيمة 429 مليون دولار والتي تمثل 16% من إجمالي الصادرات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة بنسبة نمو في القيمة بلغت 19%.

