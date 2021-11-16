حمد العلي: حريصون على تحديث القوانين لتفعيل الشراكة

مال وأعمال

انطلقت امس الاثنين فعاليات مؤتمر الكويت الأول للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت شعار «مسيرة شراكة نحو النمو والازدهار»، وذلك برعاية من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، والذي يستمر خلال الفترة من 15 إلى 16 نوفمبر 2021، عبر تقنيات البث الافتراضي، بتنظيم شركة «نوف إكسبو»، ومشاركة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.

وخلال افتتاحه لفعاليات المؤتمر ممثلاً عن سمو رئيس مجلس الوزراء، قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الشيخ حمد جابر العلي الصباح إن الكويت أدركت أهمية العمل على تفعيل مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشروعات، لافتا إلى حرص الحكومة على تحديث قوانينها على مدى سنوات.

وأضاف أن هناك دعما سياسيا لتطوير مسيرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية ورفع مستوى الأداء الحكومي وتقديم خدمات تتميز بالكفاءة والجودة العالية، داعيا إلى تضافر الجهود في مختلف القطاعات، وتحقيق طموحاتنا في النمو والتطور والازدهار لمرحلة ما بعد جائحة كورونا وما خلفته من آثار سلبية على المجتمع والاقتصاد وتعطيلها للكثير من الخطط والمشروعات الحيوية.

التجارب الناجحة

وأعرب عن الأمل في الاستفادة من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب الناجحة في الدول الأخرى وأفضل الأساليب العملية المعتمدة عالميا في هذا المجال من تخطيط للمشروعات وطرح مناقصاتها وتمويلها وتنفيذها في أجواء من الشفافية وضمن أطر قانونية سليمة تحفظ حقوق جميع الأطراف وتحقق الفائدة المادية والمصلحة المرجوة للوطن والمواطن. وذكر أن الحكومة تنظر إلى الشراكة كمسار فعال لتحقيق البناء والنمو والنهضة استراتيجية مهمة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي والمالي وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مختلف الصعد وشتى المجالات من خلال تضافر الجهود واجتماع الخبرات لقيام القطاع العام بدوره كاملا في الحوكمة وانتظام آلية العمل وحفظ حقوق ومصلحة الدولة والمجتمع.

وقال العلي ندرك أن تحقيق النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة لا يقتصر على سن قوانين وتحديثها بين الحين والآخر بل يتطلب جهودا وعملا وتعاونا مشتركا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية إضافة إلى بناء خبرات علمية وعملية في القطاع العام والحرص على بناء الثقة والشفافية والحوكمة السليمة بين الأطراف كافة.

وأكد أن هذا ما سعت إليه الكويت منذ تأسيسها لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، مشددا على الاستعداد الدائم لتطوير التشريعات وتوفير الدعم والتدريب اللازم للقوى البشرية لتحقيق الاستفادة المرجوة من إمكانات وقدرات القطاعين، معرباً عن تطلعه بأن ينتهي المؤتمر بتوصيات تسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة في بناء شراكات حقيقية وفعالة تكون داعمة لتنفيذ رؤية كويت جديدة 2035 وتحقيقا لمبادئ الشراكة والتي تقوم على الالتزام والاستمرارية والشفافية.

وأشار العلي إلى ضرورة العمل على خلق تصور مجتمعي واقعي لهذه الآلية يعمل على نشر الثقافة الداعمة للشراكة بين القطاعين ويشجع المواطنين في وضع وتنفيذ المشاريع ومضاعفة القدرة على التكيف مع المتغيرات الاقليمية والدولية في هذا المجال.

المؤتمر محطة مهمة

من جهتها، قالت وزيرة الأشغال العامة وزيرة دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتورة رنا الفارس، إن المؤتمر يشكل محطة مهمة للكويت، مبينة في الوقت ذاته أن قناعتها في هذا الشأن تنبع من إدراكها التام لأهمية الشراكة بين القطاعين، وهو ما تلمسه يوميا في وزارة الأشغال العامة من خلال ما يطرح من مشروعات للتنفيذ وما يتم تنفيذه فعليا، ومن خلال دورها كنائب رئيس مجلس إدارة اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وذكرت أنه لم يكن من باب المصادفة أن تنبهت الكويت لسن التشريعات والقوانين الناظمة للشراكة منذ أمد بعيد، وعملت على تحديثها لتواكب متطلبات واتجاهات العصر على الدوام، بل وانشئت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعمل على تفعيل مشاركة القطاع الخاص المحلي والعالمي في تمويل وتنفيذ وتشغيل المشاريع التنموية والاستراتيجية في الكويت، كما نصت رؤية الهيئة التي تتوزع مشروعاتها حاليا على قطاعات حيوية تشمل الطاقة والمياه والنقل والتعليم ومعالجة النفايات والعقار.

الخبرات العالمية

واستطردت قائلة «ندرك أن النجاح في تنفيذ مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تطلب تراكم الخبرات في مختلف النواحي الإدارية والمالية والتشريعية والقانونية والفنية والتقنية، وهذه الخبرات تتراكم من خلال المواظبة على تطوير الكفاءات المحلية والاستعانة بالخبرات العالمية عند الحاجة، ومن هنا ينبع ترحيبنا بالقيادات والخبرات العالمية التي تشارك في هذا المؤتمر، ونتطلع لأن تشكل مشاركتهم منطلق لتعاون أكثر فعالية لتطوير الكفاءات الكويتية في مختلف نواحي الشراكة، وسوف نعمل على أن تستمر مسارات التعاون المشترك وتبادل الآراء والخبرات والدورات التدريبية عندما تدعو الحاجة، فالشراكة بين القطاعين مسار طويل تكتنفه العديد من التحديات التي يجب مواجهتها من خلال التطوير المستمر للكفاءات البشرية من ناحية، وللتشريعات وممارسات العمل من ناحية أخرى».

تنفيذ رؤية 2035

وأشارت الفارس إلى أن الكويت تسير بكل ثقة لتنفيذ رؤية 2035 لكويت الجديدة، مبينة في الوقت ذاته أن هذه الرؤية تحمل في آفاقها مستقبل واعد للكويت وشعبها، وتعتمد على تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية الكبري في مختلف المجالات، وتتطلب جهودا مضاعفة من مختلف مؤسسات الدولة، كما تتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعاتها، وكما نصت رؤية هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فإن القطاع الخاص يشمل القطاع الخاص المحلي والعالمي، وهذا يوفر بدوره فرصا استثمارية هائلة للشركات من مختلف أنحاء العالم. وأوضحت أن الكويت أقرت العديد من التشريعات لتسهيل دخول الشركات الأجنبية للسوق الكويتية، وتأتي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتشكل مدخلا سريعا وسهلا وغير مكلف للتواجد في السوق الكويتية، وفي ظروف ضريبية وإجرائية مشجعة.

المشروعات الكبرى

من جانبه، قال رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية، م. بدر السلمان، أتحدث إليكم بصفتي كرئيس الاتحاد، ما يعكس إيمان الاتحاد وأعضائه الذين يمثلون أغلبية الشركات التي تقوم بتنفيذ مشروعات الدولة الكبرى، بإيمانهم بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهذا يعكس بدوره توجه القطاع الخاص الكويتي بمجالاته المتعددة ليقوم بدوره كاملا في نهضة بلده.

وأضاف أن الدولة قامت بدورها التشريعي ووضعت القوانين والقرارات المتعلقة بالشراكة، بل وتحرص على مواكبتها للاتجاهات والممارسات العالمية، ونتطلع لمؤتمرنا أن يشكل نقطة انطلاق لتفعيل القوانين، وتطوير المهارات وممارسات العمل المتبعة من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية، والاستفادة من التجارب الناجحة للدول الشقيقة والصديقة، خصوصاً وأن رؤية الكويت الجديدة 2035 تتضمن العديد من المشروعات الطموحة التي تحتاج لشراكات حقيقية ولقدرات متطورة لتنفيذها، وسيكون الاتحاد على استعداد دائم لوضع خبرات أعضائه في خدمة مشروعات الكويت وخططها التنموية.

وذكر أن المؤتمر يمثل الفرصة الأمثل لجمع الخبرات العالمية المتخصصة مع قطاعات الإنتاج المحلية لنسهم في نجاح خطط ومساعي التنمية المستقبلية، ونجعل من الكويت وجهة استثمارية ملائمة للشركات العالمية والمحلية.

رفع كفاءة الخدمات

بدورها قالت المؤسس والشريك الرئيس في مجموعة الحمد القانونية، المحامية رنا يعقوب الحمد، أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع بدء تعافي الاقتصاد الكويتي والعالمي من آثار جائحة كورونا والتي عانى منها العالم أجمع على مدار عامين، كما يأتي في وقت أصبحت فيه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية ومساهمتها في التنمية الاقتصادية لا تعد مجرد رفاهية بلد ضرورة ملحة نظرا لارتفاع كلفة هذه المشروعات فضلا عن إمكانات القطاع الخاص بما لديه من خبرات ومعرفة تسهم في رفع كفاءة الخدمات العامة.

تطوير الرعاية الصحية

بدوره قال الرئيس التنفيذي في شركة مستشفيات الضمان الصحي، ثامر عرب: إن المؤتمر يعكس التوجه الاقتصادي الاستراتيجي للكويت وهو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص كونه أهم ركائز المنظومة الاقتصادية وباعتباره أحد التوجهات الرئيسة لمواجهة التحديات وتطبيق رؤية كويت 2035.

واستطرد «ندرك جميعاً أن الدول والحكومات تسعى بشتى الطرق من أجل تطوير الرعاية الصحية لمجتمعاتنا وفي الآونة الأخيرة يتجه الكثير منها إلى الاستثمار في شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص من أجل هذا الهدف، وفي الكويت نجد أن أعداد المقيمين كبيرة نسبة إلى أعداد المواطنين ما دفع الدولة إلى تبني أنظمة رعاية صحية متطورة عبر الشراكة بين القطاعين لتقليل العبء المالي على ميزانية الدولة، وتحسين تشغيل خدمات ومرافق الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات رعاية صحية عالية الجودة، لذلك أطلقت الكويت أولى مشاريع الشراكة الرائدة والطموحة في القطاع الصحي عبر مستشفيات الضمان الصحي لتصبح وجهة الرعاية الصحية الجديدة لجميع العاملين في القطاع الخاص وعائلاتهم والوجهة الاختيارية للمواطنين».

وأوضح أن شركة ضمان تعمل على تعزيز الاستدامة المالية للدولة من خلال اتجاهين الأول تخفيف العبء المالي والإداري على الدولة والمتمثل في المصروفات الرأسمالية والنفقات والتكاليف الموجهة للقطاع الصحي والتي تتضاعف بمعدلات كبيرة سنويا، أما الاتجاه الثاني فهو تحقيق عوائد استثمارية مجزية للمساهمين بما فيهم القطاع الحكومي والمواطنون، وفي نفس المنوال ورغم تداعيات كورونا قطعت الشركة خطوات ملموسة في تأسيس منظوماتها المتكاملة في الرعاية الصحية التي تتضمن مجموعة من مراكز الرعاية الأولية والمستشفيات حيث افتتحت 3 مراكز للرعاية الصحية في الفروانية وحولي والضجيج وتقوم حالياً بإنجاز مركزين إضافيين في الجهراء والفحيحيل ما يعطيها المزيد من الانتشار في مختلف المناطق.

وأضاف أن الشركة أنجزت أكثر من 50 في المئة من عمليات البناء والتجهيز لمستشفياتها في الأحمدي والجهراء بسعة إجمالية 600 سرير والعديد من التخصصات الطبية المهمة مع جميع المرافق ذات العلاقة، مبيناً أنه سيتم الانتهاء من المستشفيين والمركزين الجديدين خلال 2022

من جهته، تحدث رئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، الدكتور زياد ألكسندر حايك، حول تطور ومستقبل مشروعات الشراكة عالميا.

وتطرق حايك في كلمته إلى بعض التقارير الرسمية والمؤشرات المتعلقة بالبنى التحتية ناهيك عن تمويل الشراكة والاستثمار فيها وكذلك الأوبئة والتعافي من كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى التمويل الإسلامي والفرص المتاحة فيه، وكذلك متطلبات الشريعة مبينا أنه قد تكون هناك الكثير من الفرص في ذلك الجانب.

