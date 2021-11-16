الجلسة الأولى.. ناقشت الإطار التشريعي لعقود الشراكة

مال وأعمال

ناقشت الإطارين التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة والتجارب العالمية جاءت الحلقة النقاشية الأولى، حول الإطار التشريعي والمؤسسي لعقود الشراكة والتجارب العالمية في هذا الشأن، والتي أدار الحوار فيها رئيس الرابطة العالمية لوحدات مشروعات الشراكة والمهنيين، نائب رئيس الفريق العامل المعني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص التابع للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، الدكتور زياد ألكسندر حايك، وشارك فيها مدير الوحدة المركزية لمشروعات الشراكة في وزارة المالية المصرية م. عاطر حنورة، إلى جانب رئيس مجلس الإدارة في مركز التميز لمشروعات الشراكة باسطنبول، الدكتور أيوب فورال أيدين، ومستشار وكيل المشروعات الكبرى ومشروعات الشراكة في وزارة الأشغال بالبحرين لؤي غزالة، ومدير البحوث والتخطيط الاستراتيجي بمكتب الامتثال للمخاطر في هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالكويت.

وتحدث عاطر حنورة عن مشروعات الشراكة في مصر وخبراتها في هذا الشأن، متحدثاً عن أهمية المظلة القانونية ونموذج العمل لتلك المشروعات، وجدوى وضع القانون مع توافر الخبرات والتجارب، ناهيك عن التحدث عن مرور مصر بثورتين وما حدث بعدها من استقرار سياسي واقتصادي، ونجاح مصر في جعل مشروعات الشراكة على قيد الحياة، والعمل على جعل دورة المشروعات والإجراءات أسرع.

بدوره، تحدث الدكتور أيوب فورال، حول أن تركيا نفذت العديد من نماذج الشراكة القطاعين العام والخاص أثمرت عن بناء مطارات وطرق وجسور وانفاق وموانئ ومستشفيات، مبيناً خبرات تركيا في ذلك المجال والتي امتدت لسنوات والخبرات لاتي اعتمدوا عليها. ونوه بالحاجة إلى ابقاء «المعرفة» المكتسبة من تلك المشروعات وتداولها لدى الجهات الحكومية المعنية خصوصاً مع وجود حالات من انتقال لموظفين حكوميين إلى القطاع الخاص، بكل خبراتهم ومعرفتهم، وتحدث في الوقت ذاته عن البنية التحتية وأهميتها في التطوير العام للدولة، وأهمية مشاركة الخبرات. بدوره تطرق لؤي غزالة إلى التجربة البحرينية وتركيزها على علاقات بنظرة أوسع في مشروعات الشراكة.

